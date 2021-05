La Juventus definirà il suo mercato estivo anche in base a chi sarà il prossimo tecnico. Secondo la gran parte dei giornali sportivi sembra difficile pensare ad una conferma sulla panchina bianconera per la prossima stagione di Andrea Pirlo. Il principale candidato alla sostituzione dell'attuale allenatore bianconero è Massimiliano Allegri. A tal riguardo, non ci sarebbe casualità nell'incontro avvenuto qualche settimana fa tra il tecnico livornese e il presidente Andrea Agnelli a Forte dei Marmi. Non sarebbe stato solo, quindi, un incontro in amicizia, ma il massimo dirigente bianconero avrebbe sondato la disponibilità del livornese.

Il fatto che, negli ultimi giorni, Allegri non sia stato più avvicinato ad altre panchine della Serie A lascia pensare che il suo ritorno a Torino possa davvero concretizzarsi. Se così sarà, uno degli acquisti della Juventus per il Calciomercato estivo potrebbe essere Moise Kean. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la punta classe 2000 sarebbe ritenuto il rinforzo ideale per il settore avanzato della Juventus per la prossima stagione.

Allegri potrebbe suggerire l'acquisto di Kean

La Juventus, in caso di ritorno di Massimiliano Allegri, potrebbe investire su Moise Kean, punta attualmente in prestito al Paris Saint Germain ma il cui cartellino è di proprietà dell'Everton. A confermarlo alcune indiscrezioni di mercato che parlano di una precisa richiesta avanzata dal tecnico toscano proprio alla società bianconera.

L'attaccante, infatti, sarebbe ritenuto il giocatore ideale perché abile a giocare come prima punta ma anche sulla fascia offensiva di un eventuale 4-2-3-1 o 4-3-3. Moise Kean, nella stagione 2018-2019, è stato valorizzato proprio da Massimiliano Allegri, che gli ha concesso molto minutaggio soprattutto in campionato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la presenza di Allegri alla Juventus potrebbe rappresentare ulteriore incentivo per il giocatore nel ritornare in bianconero la prossima stagione.

Fra l'altro, in alcune recenti interviste, Kean non ha nascosto di essere rimasto molto legato alla Juventus, società che lo ha cresciuto calcisticamente prima del trasferimento all'Everton.

Il mercato della Juventus

La Juventus, quindi, potrebbe giocarsi la contropartita Demiral per acquistare Kean dall'Everton. La società bianconera, però, in estate dovrebbe rinforzare anche la mediana, soprattutto dopo le difficoltà tecniche avute in questa stagione.

Gran parte degli addetti ai lavori, infatti, è convinta che l'attuale centrocampo bianconero non sia allo stesso livello della difesa e del settore avanzato. Per questo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe arrivare Manuel Locatelli.