La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe non avere come riferimento del settore avanzato Cristiano Ronaldo. Ci sarebbero diverse indiscrezioni di mercato in merito al possibile addio della punta portoghese. In questo momento sembrerebbero essere due le società interessate al giocatore, che potrebbero soddisfare le richieste d'ingaggio del portoghese. Si tratta di Paris Saint Germain e Manchester United. Per cedere Cristiano Ronaldo, la Juventus potrebbe accettare in cambio dei giocatori graditi a Massimiliano Allegri. Dal Paris Saint Germain potrebbe arrivare Mauro Icardi, mentre uno dei giocatori del Manchester United graditi dalla società bianconera sarebbe Paul Pogba.

Icardi o Pogba possibili contropartite tecniche per Cristiano Ronaldo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Paris Saint Germain e Manchester United potrebbero offrire come contropartite tecnice per arrivare a Cristiano Ronaldo rispettivamente Mauro Icardi (ex Inter) e Paul Pogba. La punta argentina andrebbe ad integrare il settore avanzato attualmente formato da Alvaro Morata e da Paulo Dybala. L'eventuale arrivo di Pogba invece andrebbe a migliorare il centrocampo della Juventus, soprattutto in fisicità e qualità di gioco. Fra l'altro il nazionale francese sarebbe un acquisto molto gradito da Massimiliano Allegri, in quanto il tecnico toscano ha avuto già modo di allenarlo alla Juventus dal 2014 al 2016.

Il mercato della Juventus

Il portoghese Cristiano Ronaldo potrebbe non essere l'unico giocatore a lasciare la Juventus durante il prossimo Calciomercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera starebbe lavorando ad alcune cessioni importanti. Potrebbe partire Szczesny e in tal caso arriverebbe a parametro zero Donnarumma, cercato con insistenza nelle ultime settimane.

Anche Alex Sandro dopo cinque stagioni in bianconero potrebbe dedicarsi a una nuova esperienza professionale. Sul brasiliano ci sarebbe il Chelsea, con Tomas Tuchel che ne sarebbe un grande estimatore. Potrebbe inoltre lasciare la Juventus Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese ha molto mercato in Inghilterra, piacerebbe soprattutto al Liverpool.

La società bianconera potrebbe incassare circa 20 milioni di euro dalla sua cessione oltre al fatto che risparmierebbe circa sette milioni di euro netti a stagione dal suo ingaggio.