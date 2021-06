Arturo Vidal, ex calciatore di Juventus e Barcellona e ora tesserato con i campioni d'Italia dell'Inter, è risultato positivo al Covid-19 e si trova ora ricoverato in ospedale in Cile. Ad annunciarlo è lo stesso calciatore mediante un post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram. La conferma della positività è arrivata nella giornata di ieri, lunedì 31 maggio. Vidal si trova nel suo Paese per giocare con la propria nazionale contro l'Argentina, in un match valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il centrocampista, 34 enne, ha necessitato delle cure ospedaliere a causa di complicazioni respiratorie, tonsillite e febbre alta.

L'annuncio del calciatore sui social: 'Mi riprenderò presto'

Nonostante la positività del calciatore, comunque, per la squadra cilena non dovrebbero esserci grosse conseguenze. Vidal, infatti, negli scorsi giorni non era sceso in campo e non si era allenato con i suoi compagni, in quanto aveva accusato una sindrome febbrile, attribuita inizialmente a una infiammazione delle tonsille. Diagnosi che, come detto, è poi cambiata quando il centrocampista è risultato positivo al tampone molecolare. Il contagio, come annunciato dallo stesso su Instagram, sarebbe arrivato da un suo amico, asintomatico, che ha scoperto di avere il Covid in seguito a un "controllo preventivo". Vidal ha affermato che, nonostante non potrà scendere in campo nel match contro l'Argentina, sosterrà i suoi compagni "con tutte le mie forze".

Il calciatore dell'Inter ha poi promesso a tutti i suoi tifosi che si riprenderà presto per poter indossare nuovamente la maglia del suo Cile.

Il calciatore ha fatto un appello a tutti i suoi fan affinché si vaccinino

Il centrocampista cileno, pochi giorni fa, era stato sottoposto insieme ad alcuni suoi compagni a vaccinazione.

Ciò, ovviamente, non ha nulla a che fare con la positività scoperta nelle ultime ore. Lo stesso Vidal ha voluto concludere il proprio messaggio su Instagram ringraziando tutti gli operatori sanitari che lottano contro "questa terribile pandemia", per poi invitare tutti i suoi fan a vaccinarsi contro il Coronavirus.

Mentre in Italia i casi da Covid-19 sono in calo, tanto da avere già tre regioni in zona bianca, in Cile la pandemia continua a destare grande preoccupazione.

I casi nelle ultime 24 ore continuano ad essere sopra i 6mila (su una popolazione di poco meno di 19 milioni di abitanti), mentre le vittime totali da inizio pandemia hanno raggiunto quota 29mila. Anche gli ospedali continuano ad essere sotto pressione. Da quando è scoppiata la pandemia, nel Paese sudamericano vi sono stati 1,3 milioni di casi totali.