L'ormai ex giocatore della Juventus Gianluigi Buffon si è raccontato in una lunga intervista al canale JTV. Il portiere ha parlato del suo addio alla società bianconera. Buffon ha voluto raccontare le emozioni che sta vivendo, rimarcando il fatto che è riuscito a vivere il distacco dalla Juventus in maniera abbastanza positiva. Buffon non ha nascosto il dispiacere per le critiche ricevute in questa stagione, sia alla squadra che dal punto di vista individuale.

Secondo Gianluigi Buffon, la tifoseria doveva sostenere la squadra in difficoltà, soprattutto dopo i tanti cambiamenti apportati sia nella rosa che nella guida tecnica lo scorso Calciomercato estivo.

Ha poi aggiunto che è rimasto infastidito dai commenti di chi lo riteneva amico di Pirlo: "Hanno detto gioca Buffon perché è amico di Pirlo, ma non hanno capito che io regali non ne voglio. Sentire che qualcuno dubitava mi ha spinto a lasciare la Juventus".

Gianluigi Buffon critico contro alcuni sostenitori della Juventus

La vittoria della Coppa Italia

Gianluigi Buffon ha parlato anche della vittoria della Coppa Italia, un finale ideale per chiudere il rapporto con la Juventus.

Ha poi rimarcato il fatto che il suo addio alla società bianconera è stato abbastanza sereno. Il portiere si è soffermato anche sul suo futuro professionale dichiarando che ha bisogno di riposare per ritrovare energie nuove, poi valuterà eventuali proposte. Buffon ha concluso: "Se sono felice oggi? Si molto, sono felicissimo, non chiedo di meglio".

Buffon ha sottolineato che può anche smettere in quanto ritiene di aver fatto abbastanza nella sua carriera professionale, anche se secondo recenti indiscrezioni di mercato interesserebbe a diverse società, italiane e non.