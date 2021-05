La Juventus in estate potrebbe rivoluzionare la rosa. Si cercherà infatti di alleggerire il monte ingaggi, allo stesso tempo la società bianconera proverà a ringiovanire la rosa investendo soprattutto su giocatori italiani. Non è un caso si parli di un interesse concreto per Gianluigi Donnarumma (in scadenza di contratto con il Milan), per Manuel Locatelli del Sassuolo e per Moise Kean dell'Everton. Per quanto riguarda le cessioni, i principali indiziati a lasciare Torino sono Alex Sandro, Szczesny, Ramsey e Cristiano Ronaldo.

La punta portoghese infatti in un recente post sui social ha lasciato intendere la possibilità di un suo addio alla società bianconera.

Ha infatti dichiarato di aver vinto tutto quello che c'era da vincere in Italia. Per questo potrebbe lasciare la Juventus, anche se non sarà semplice trovare una società in grado di investire su cartellino e ingaggio del portoghese. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però ci sarebbe il Manchester United interessato al giocatore. Potrebbe infatti definirsi uno scambio di mercato che porterebbe il portoghese in Inghilterra e il centrocampista francese Paul Pogba in bianconero.

Possibile scambio Cristiano Ronaldo-Pogba

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Manchester United e Juventus potrebbero definire uno scambio di mercato. In Inghilterra potrebbe finire Cristiano Ronaldo, mentre in bianconero si trasferirebbe Paul Pogba.

Entrambi in scadenza di contratto a giugno 2022 potrebbero lasciare le rispettive società per una nuova esperienza professionale.

Cristiano Ronaldo ha lasciato intendere di recente un suo possibile addio alla Juventus. Anche Pogba starebbe valutando un addio al Manchester United, anche perché attualmente non ci sarebbero i presupposti per un rinnovo contrattuale.

La società inglese inoltre rischia di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. Di conseguenza lo scambio di mercato potrebbe rivelarsi vantaggioso per entrambe le società.

Paul Pogba ritroverebbe Massimiliano Allegri alla Juventus

Se si dovesse concretizzare lo scambio fra Cristiano Ronaldo e Pogba, il francese alla Juventus ritroverebbe Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese è stato infatti allenatore del centrocampista nelle stagioni 2014/15 e 2015/16. I due hanno sfiorato nella Juventus la vittoria della Champions League nella stagione 2014/15, con la squadra bianconera che perse in finale contro il Barcellona.

Nel 2016 poi la Juventus decise di cedere Pogba al Manchester United per circa 100 milioni di euro. A favorire il ritorno di Pogba potrebbe essere Mino Raiola. L'agente sportivo del giocatore ha infatti un ottimo rapporto professionale con la società bianconera.