La Juventus nei prossimi giorni inizierà a definire il suo mercato, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. Già dalla prossima settimana potrebbero esserci importanti novità in merito a Manuel Locatelli, che dovrebbe trasferirsi dal Sassuolo alla società bianconera. Probabile che la Juventus inserisca delle contropartite tecniche per attutire l'esborso economico da presentare alla società emiliana. Per il resto gli altri acquisti si concretizzeranno a fronte di qualche cessione. Ad esempio in difesa, qualora dovesse essere ceduto Demiral, potrebbe arrivare Milenkovic.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato, dovrebbe arrivare una quarta punta ad integrare i vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Potrebbe però lasciare la Juventus la punta portoghese. Le ultime indiscrezioni di mercato confermano come Cristiano Ronaldo sia seguito da Paris Saint Germain e Manchester United, con la società francese che sembrerebbe in vantaggio. A confermarlo anche il noto influencer Damiano Coccia detto 'Er Faina'.

'Trattativa fra Cristiano Ronaldo e il Paris Saint Germain'

"Da quello che mi hanno detto Cristiano Ronaldo e il Paris Saint Germain hanno avviato una trattativa da pochi giorni, il Real Madrid invece vuole prendere Kylian Mbappé".Queste le dichiarazioni de 'Er Faina' in riferimento al futuro professionale di Cristiano Ronaldo.

Proseguendo l'influencer ha aggiunto: "La mia è una suggestione ma se mi espongo qualcosa di vero c'è". Secondo Er Faina l'unico problema riguardante la trattativa fra Paris Saint Germain e Cristiano Ronaldo è il vantaggio fiscale che il portoghese ha in Italia e che perderebbe qualora si trasferisse in un'altra nazione. Sembrerebbe però una trattativa fattibile anche perché, come sottolineato dall'influencer, il presidente del Paris Saint Germain, Al Khelaifi, cerca un testimonial importante per il mondiale in Qatar che si disputerà a dicembre 2022.

Il portoghese sarebbe il sostituto ideale di Kylian Mbappé, qualora la punta francese dovesse trasferirsi al Real Madrid.

Il mercato della Juventus

L'eventuale cessione di Cristiano Ronaldo porterebbe la Juventus ad investire su un'alternativa di qualità. Probabile che la società bianconera possa investire su un giocatore giovane, che possa rappresentare il presente ed il futuro del settore avanzato bianconero.

Piace molto Dusan Vlahovic della Fiorentina, valutato circa 60 milioni di euro. L'eventuale addio della punta portoghese faciliterebbe inevitabilmente anche la conferma di Paulo Dybala, anche perché la Juventus avrebbe più forza contrattuale. L'argentino ha un contratto in scadenza a giugno 2022, il rischio in caso di mancato prolungamento del contratto è che possa lasciare a parametro zero la società bianconera alla fine della prossima stagione.