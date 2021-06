Prima cedere, poi acquistare. Sembra essere questa la strategia di mercato della Juventus per il prossimo Calciomercato estivo, con l'unica eccezione che potrebbe essere rappresentata dall'arrivo a Torino di Manuel Locatelli. Il giocatore del Sassuolo dovrebbe trasferirsi in bianconero indipendentemente dalle cessioni. Rimane però di fondamentale importanza alleggerire la rosa non solo per reperire un tesoretto per il mercato ma anche per il bilancio societario. In ottica calciomercato, nelle ultime settimane si è parlato di un interesse concreto della Juventus per Paul Pogba qualora dovesse lasciare il Manchester United.

Di recente però la stampa spagnola ha sottolineato come il centrocampista francese potrebbe trasferirsi al Real Madrid in uno scambio di mercato che porterebbe il difensore Raphael Varane al Manchester United.

Possibile scambio di mercato Pogba-Varane

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Manchester United e Real Madrid potrebbero effettuare uno scambio di mercato che coinvolgerebbe Paul Pogba e Raphael Varane. I due nazionali francesi oltre ad avere la stessa età (sono entrambi classe 1993) hanno anche il contratto in scadenza con le rispettive società a giugno 2022. Entrambi quindi sono a rischio parametro zero alla fine della prossima stagione. Per questo per evitare di perderli senza guadagnare dal loro cartellino, Manchester United e Real Madrid potrebbero effettuare lo scambio di mercato.

Sarebbe una parziale beffa per la Juventus, che vuole rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e Pogba potrebbe essere la mezzala ideale e potrebbe essere finanziata dall'eventuale cessione di Cristiano Ronaldo.

Le possibili cessioni della Juventus

Sono quattro i maggiori indiziati a lasciare la Juventus: Demiral, Ramsey, Arthur Melo e Cristiano Ronaldo.

Per il difensore si parla di un interesse concreto dell'Everton ma nelle ultime ore si parla anche della Roma come società che starebbe valutando il suo acquisto. Per il centrocampista gallese potrebbe esserci un ritorno in Inghilterra mentre il brasiliano potrebbe lasciare la Juventus in prestito per giocare con continuità.

Per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, alcuni giornali sportivi hanno sottolineato di una possibile trattativa fra il portoghese e il Paris Saint Germain. La società francese rischia di perdere Kylian Mbappé, in scadenza di contratto a giugno 2022 e che non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto con i francesi. Si parla di un suo possibile trasferimento al Real Madrid. Cristiano Ronaldo potrebbe essere proprio il sostituto al Paris Saint Germain della punta francese.