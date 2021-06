La Juventus, in questa sessione di mercato, lavorerà soprattutto per rinforzare il centrocampo. Questo è il reparto nel quale Massimiliano Allegri vorrebbe avere alcuni innesti. I bianconeri starebbero pensando addirittura ad un doppio colpo in entrata. Il sogno della Juventus è è Manuel Locatelli e Federico Cherubini spera di riuscire a strapparlo al Sassuolo. Ma in entrata le i bianconeri si prenderebbe anche al ritorno di Miralem Pjanic. Per arrivare al bosniaco le condizioni sarebbero ben più vantaggiose. Infatti, il Barcellona aprirerebbe all'ipotesi del prestito e a parare anche parte dell'ingaggio del giocatore.

Dunque, quella di Pjanic potrebbe essere una ghiotta occasione per la Juventus.

La Juventus sogna la doppietta a centrocampo

Aaron Ramsey, probabilmente, lascerà la Juventus e dunque il club deve trovare una nuova pedina da inserire a centrocampo. Il nome più gettonato resta quello di Manuel Locatelli. Il centrocampista classe 98, però, è valutato circa 40 milioni e il club bianconero dovrà essere bravo battere la concorrenza di molte squadre. Infatti, Locatelli è ambitissimo e ha diversi estimatori soprattutto all'estero. Massimiliano Allegri, però, vorrebbe più di un giocatore da inserire in mediana visto che probabilmente giocherà con un centrocampo a tre. Perciò ci vorranno sei calciatori, tre riserve e tre titolari.

Per questo motivo, la Juventus sta valutando anche altre profili e in modo particolare riflette sul ritorno di Miralem Pjanic. Il bosniaco, però, potrebbe arrivare solo se il Barcellona verrà incontro ad alcune esigenze dei bianconeri. Adesso non resta che attendere di capire se davvero la Juventus riuscirà a mettere a segno il doppio colpo a centrocampo oppure no.

In ogni caso per avere novità sul fronte Locatelli non bisognerà aspettare molto visto che è possibile che dopo il weekend ci sia un incontro tra il club bianconero e il Sassuolo.

Bruno Alves parla del futuro di CR7

La Juventus, in questo mercato, non penserà solo a rinforzare il centrocampo ma deve pensare anche a quali strategie usare per il so attacco.

Il nodo da sciogliere ovviamente è legato al futuro di Cristiano Ronaldo. Se CR7 resterà alla Juventus si cercherà un giocatore per puntellare la rosa se, invece, andrà via gli interventi dovranno essere diversi. Del futuro di Cristiano Ronaldo, però, ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport, il suo amico Bruno Alves: "Per me sì, resta alla Juve". Il giocatore portoghese ha sottolineato che per lui Cristiano Ronaldo vorrà vincere con la maglia bianconera: "Per me vuole vincere con la Juve, non lasciare dopo un quarto posto".