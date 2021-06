In queste prime settimane di mercato, alla Juventus è stato accostato il nome di Gigio Donnarumma. Ma il portiere classe '99 sarebbe ad un passo dal Paris Saint Germain. Donnarumma avrebbe un accordo con i francesi per i prossimi cinque anni, ma ancora non è arrivata l'ufficialità. Per questo motivo, stando a quanto affermano alcune fonti, la Juventus potrebbe fare un tentativo in extremis per arrivare al portiere della nazionale italiana. Adesso non resta che attendere di capire se arriverà l'ufficialità del passaggio di Donnarumma al Paris Saint Germain, oppure se davvero per i bianconeri ci sarà la possibilità di inserirsi.

La Juventus potrebbe bussare nuovamente alla porta di Donnarumma

La Juventus, nelle ultime settimane, sembrava molto interessata a Gigio Donnarumma. Ma con l'arrivo di Massimiliano Allegri la pista si sarebbe raffreddata poiché il tecnico livornese riporrebbe la sua fiducia in Wojciech Szczesny. Adesso Donnarumma sarebbe indirizzato verso il Paris Saint Germain, ma nelle ultime ore la Juventus sarebbe tornata a farsi nuovamente avanti per avere il portiere. Chissà che i bianconeri non abbiano rivisto i loro piani dopo l'errore commesso da Szczesny nel match contro la Polonia. Adesso, però, non resta che attendere di capire se il tentativo last minute della Juventus si concretizzerà o se resterà una suggestione di metà giugno.

Cherubini cerca un centrocampista

La Juventus, però, non sarebbe solo interessata a Donnarumma, visto che più che altro la dirigenza bianconera sarebbe al lavoro per arrivare ad un centrocampista. Il nome che stuzzica maggiormente Massimiliano Allegri è quello di Manuel Locatelli. Il centrocampista classe '98 piace a moltissimi club e la Juventus vorrebbe provare a bruciare la concorrenza.

I bianconeri, però, dovranno vedersela con le richieste del Sassuolo che vorrebbe 40 milioni per privarsi del suo centrocampista. Per questo motivo, la Juventus starebbe pensando di inserire una contropartita tecnica e il nome individuato potrebbe essere quello di Radu Dragusin. Il difensore potrebbe interessare e non poco al Sassuolo e questo consentirebbe di abbassare il prezzo del cash.

La Juventus e il Sassuolo, nei prossimi giorni, potrebbero incontrarsi proprio per parlare di Locatelli. Mentre, per quanto riguarda le uscite, il club bianconero sarebbe al lavoro per trovare una sistemazione ad Aaron Ramsey. Il gallese non rientrerebbe più nei piani della Juventus e lo stesso giocatore vorrebbe lasciare Torino. Dunque, non resta che attendere che arrivi l'offerta giusta per Ramsey che salvo clamorose sorprese dovrebbe separarsi dalla Juventus.