La Juventus, in queste settimane, sarebbe al lavoro per arrivare a Manuel Locatelli. Il centrocampista classe 98 sarebbe una priorità per Massimiliano Allegri. Locatelli, però, sta facendo davvero benissimo e per questo motivo la Juventus avrebbe fretta di chiudere con il Sassuolo. Infatti, il club bianconero vorrebbe evitare il rischio che si scateni un'asta di mercato. Su Locatelli ci sarebbero anche il PSG e il Manchester City. Il Sassuolo, però, vorrebbe 40 milioni ma la speranza della Juventus è quella di poter inserire qualche contropartita tecnica per abbassare un po' il prezzo.

La Juventus lavora sul mercato

La Juventus, nel corso di questo mercato estivo, vorrebbe rinforzare soprattutto il centrocampo. I bianconeri sarebbero al lavoro per mettere a segno qualche cessione per poter inserire forze fresche nella sua mediana. Il primo nome in uscita sarebbe quello di Aaron Ramsey che vorrebbe lasciare la Juventus e lo stesso club sarebbe disposto ad accontentarlo. Sul gallese ci sarebbero alcuni club di Premier League e adesso si aspetterebbe solo l'offerta giusta. La cessione di Ramsey libererebbe un posto e la Juventus così potrebbe inserire Manuel Locatelli. Dunque, nelle prossime settimane, ci sarà un grande lavoro da fare per Federico Cherubini. Inoltre, per il mercato della Juventus andrebbe sempre monitorato il nome di Miralem Pjanic che potrebbe essere un'occasione da poter cogliere visto che il Barcellona potrebbe cederlo in prestito.

L'agente di Dybala è a Cordoba

In queste ore, si sarebbe sparsa la notizia della presenza dell'agente di Paulo Dybala a Milano. Secondo indiscrezioni di mercato Jorge Antun, manager dell'argentino, è a Cordoba. Dunque, l'agente di Paulo Dybala non si trova a Milano. Per ora la questione legata al rinnovo di contratto della Joya con la Juventus sarebbe in stand by, visto che non sarebbero in programma nuovi appuntamenti per parlare della questione.

L'argentino adesso è in vacanza visto che non è stato convocato dalla sua nazionale per la Copa America. Dybala, a metà luglio, tornerà a Torino per iniziare la preparazione estiva agli ordini di Massimiliano Allegri. Su di lui comunque resterebbe il forte interesse l'Atletico Madrid che vorrebbe averlo a tutti i costi. Il club spagnolo sarebbe anche disposto a proporre uno scambio alla Juventus inserendo Saul come contropartita tecnica.

Adesso non resta che attendere di capire quali saranno le mosse della società bianconera. La Juventus potrebbe decidere di cedere Dybala, visto che il suo contatto scadrà nel giugno del 2022 e al momento non ci sono novità sul fronte rinnovo.