La Juventus di Thiago Motta si sta preparando per la prossima gara di campionato contro il Monza, una sfida delicata sia per il valore dell’avversario sia per la situazione d’emergenza in cui versa la squadra, soprattutto in difesa. Il tecnico bianconero non potrà contare su Andrea Cambiaso, Douglas Luiz e Jonas Rouhi, tutti e tre ancora alle prese con problemi fisici e costretti a lavorare a parte. Dunque è molto probabile che saltino la gara di domenica 22 dicembre contro il Monza. Infatti, in casa Juventus non si vogliono correre rischi e affrettarei i rientri.

La situazione degli infortunati

Andrea Cambiaso è fermo dal 7 dicembre a causa di un infortunio alla caviglia che gli causa ancora dolore. La società e lo staff medico non vogliono correre rischi, puntando ad un possibile rientro contro la Fiorentina o, al più tardi, nella gara di Supercoppa italiana contro il Milan. Douglas Luiz, invece, sta gestendo i carichi di lavoro e non ha ancora una data certa per il ritorno in campo, mentre Jonas Rouhi si è fermato prima della gara contro il Venezia, con la Juventus che non ha reso noti i dettagli del suo problema fisico.

La priorità del club è recuperare tutti gli infortunati per la Supercoppa italiana, un obiettivo importante sia per la squadra che per Thiago Motta, deciso a schierare la miglior formazione possibile.

Emergenza in difesa: McKennie possibile soluzione

In difesa le opzioni sono limitate. Con soli quattro uomini a disposizione, Thiago Motta potrebbe confermare Weston McKennie in un ruolo insolito ma ormai familiare. L’americano potrebbe essere schierato sulla sinistra, con Danilo a destra, permettendo a Savona di rifiatare. Questa scelta, pur non ideale, è frutto della necessità di adattarsi alla mancanza di alternative e alla volontà di preservare i giocatori in vista di impegni futuri cruciali.

Oltre alle difficoltà in difesa, sarà interessante capire come il tecnico bianconero deciderà di schierare il centrocampo. Una delle principali incognite è il ruolo di Teun Koopmeiners: l’olandese continuerà a giocare nella linea mediana o verrà avanzato sulla trequarti? La decisione potrebbe dipendere anche dall’evoluzione tattica del match contro il Monza.

In attacco, Thiago Motta sembra pronto ad aumentare il minutaggio di Nico Gonzalez. L’argentino, reduce da uno splendido gol in Coppa Italia, è in grande fiducia e potrebbe rappresentare un’arma decisiva contro la formazione brianzola.

Nonostante le difficoltà, la Juventus mira a confermare i progressi delle ultime partite, mantenendo alta la concentrazione. Contro il Monza, Thiago Motta e i suoi uomini dovranno ancora una volta dimostrare carattere e capacità di adattamento, proseguendo la corsa verso gli obiettivi stagionali.