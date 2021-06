Tra qualche settimana, Massimiliano Allegri farà il suo ritorno alla Continassa per iniziare ufficialmente la sua seconda avventura alla Juventus. Il tecnico livornese, però, sta già lavorando per costruire la sua nuova rosa. Infatti, Massimiliano Allegri in questa sua seconda esperienza torinese, avrà maggiore potere sul mercato. Federico Cherubini, in sede di trattative, cercherà di mettere in pratica tutte le indicazioni in arrivo dal tecnico livornese. Uno dei nomi che interesserebbero e non poco all'allenatore della Juventus è quello di Marcelo Brozovic.

Il giornalista Luca Momblano ha spiegato che, qualora il croato lasciasse l'Inter a zero, Allegri farebbe di tutto per prenderlo: "Ad Allegri piace tantissimo. Se si libera gratis dall’Inter, farà di tutto per portarlo alla Juventus".

La Juventus pensa al futuro

La Juventus, circa un mese fa, ha fatto una vera e propria rivoluzione sia a livello tecnico che a livello societario. Il Presidente Andrea Agnelli ha deciso di esonerare Andrea Pirlo e di richiamare Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese nella sua nuova avventura alla corte della Vecchia Signora avrà il compito di prendere decisioni importanti anche in sede di mercato. Allegri si rapporterà direttamente con Federico Cherubini e farà richieste ben precise.

Il tecnico livornese ha già individuato il reparto che necessita di maggiori accorgimenti e si tratta del centrocampo. Il nome più gettonato è quello di Manuel Locatelli. Ma Allegri pensa anche ai possibili colpi a parametro zero da mettere a segno più a lungo termine. L'allenatore della Juventus avrebbe messo nel mirino Marcelo Brozovic.

Come ha rivelato Luca Momblano, il croato piace e non poco ad Allegri. Brozovic ha un contratto con l'Inter fino al 2022, ma al momento non ci sarebbero novità rilevanti su un suo rinnovo con il club nerazzurro. Dunque, questa pista andrà monitorata facendo attenzione alla possibilità che la Juventus si possa fare avanti qualora il centrocampista croato dovesse liberarsi a costo zero.

Inizia l'era Arrivabene

La Juventus, oltre ad aver richiamato Massimiliano Allegri, ha anche salutato Fabio Paratici dopo 11 anni. Il suo posto è stato preso da Federico Cherubini. Ma questa non è l'unica novità a livello dirigenziale. Infatti, la Juventus avrà un nuovo amministratore delegato e si tratterà di Maurizio Arrivabene. Il cda darà il via libera al suo inserimento nei quadri dirigenziali. Arrivabene, giovedì 1° luglio, prenderà il posto lasciato vacante da Beppe Marotta. Al fianco del neo amministratore delegato lavorerà una vecchia conoscenza della Juventus ovvero Marco Storari. L'ex portiere lavora come dirigente alla Vecchia Signora da un anno e adesso si rapporterà direttamente con Arrivabene.