La prossima stagione il tecnico Josè Mourinho ritroverà da avversario in Italia Cristiano Ronaldo. I due portoghesi (che condividono anche lo stesso agente sportivo, Jorge Mendes) hanno lavorato insieme dal 2010 al 2013 al Real Madrid, vincendo un campionato spagnolo, una Coppa del Re ed una Supercoppa spagnola. Fra i due il rapporto è ottimo, lo dimostrano le recenti dichiarazioni del nuovo tecnico della Roma. Intervistato da TalkSport, Mourinho ha invitato in maniera scherzosa Cristiano Ronaldo a lasciare l'Italia. Il tecnico portoghese ha voluto elogiare la punta della Juventus sottolineando come anche in questa stagione abbia realizzato 35 gol, vincendo anche la classifica marcatori del campionato italiano.

Ha poi voluto spiegare i motivi per cui Cristiano Ronaldo continua ad essere un giocatore decisivo per la squadra in cui gioca e per la nazionale portoghese.

Secondo José Mourinho il segreto è nella mentalità, sottolineando come la punta si motivi soprattutto con i numeri che può raggiungere e con la novità. Ha infatti dichiarato: "Vuole vincere il Pallone d'oro più volte, la Scarpa d'oro più volte, vuole battere il record dell'iraniano Ali Daei di gol segnati per una Nazionale, vuole giocare gli Europei e la prossima Coppa del Mondo in Qatar nel 2022".

José Mourinho ha invitato scherzosamente CR7 a lasciare l'Italia in estate

Il segreto del successo di Cristiano Ronaldo è quindi nella mentalità vincente che lo ha sempre contraddistinto.

Secondo Mourinho, inoltre, la punta della nazionale portoghese non viene infastidita dalle critiche, anzi rappresentano per lui ulteriore motivazione a fare meglio. Come è noto, Mourinho dalla prossima stagione sarà il tecnico della Roma. Potrebbe quindi confrontarsi con Cristiano Ronaldo, a meno che la punta decida di fare una nuova esperienza professionale.

A tal riguardo, in maniera scherzosa Mourinho ha dichiarato: "Cristiano Ronaldo dovrebbe andare via dall'Italia e lasciarmi in pace". Ha poi parlato dell'importanza del portoghese per la nazionale del Suo Paese.

Cristiano Ronaldo e la sua importanza per la nazionale del Portogallo

Il tecnico José Mourinho ha poi dichiarato: "Il problema per la nazionale del Portogallo si presenterà quando Cristiano Ronaldo lascerà".

In questo momento infatti la punta rappresenta il leader della rappresentativa lusitana e catalizza tutta l'attenzione mediatica. Secondo Mourinho nessun giocatore vorrebbe trovarsi nella posizione attuale della punta. Cristiano Ronaldo rappresenta quindi una sorta di protezione per tutti i suoi compagni e questo li aiuta anche nelle prestazioni con la nazionale portoghese.