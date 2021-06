La Juventus, nel corso del mercato estivo, cercherà di rinforzare soprattutto il centrocampo. Il nome più gettonato è quello di Manuel Locatelli e i bianconeri hanno già mosso i primi passi per averlo. Chiaramente la Juventus segue anche altri prospetti magari per le prossime sessioni di mercato. Il giornalista Luca Momblano ha rivelato il nome di un giocatore che riscontrerebbe il gradimento di Massimiliano Allegri: "Ad Allegri piace molto Kessiè e anche in Inghilterra". Ma arrivare a Kessiè non sarebbe semplicissimo visto che il Milan sembra intenzionato a tenerselo stretto.

Il centrocampista ex Atalanta sarebbe in trattativa per rinnovare con il club rossonero.

Kessiè va in scadenza con il Milan nel 2022

Franck Kessiè, nello scorso campionato, è stato uno dei migliori centrocampisti e ha sicuramente fatto le fortune del Milan. Il centrocampista, però, va in scadenza con il club rossonero nel 2022 e potrebbe essere un'occasione da poter cogliere nel prossimo mercato. Kessiè sarebbe un giocatore che incontra il gradimento di Massimiliano Allegri come ha spiegato Luca Momblano. Il giornalista ha parlato proprio del futuro dell'ex Atalanta: "Io respiro un’aria pericolosa intorno a Kessiè", ha sottolineato Momblano che poi ha aggiunto che il Milan non sembra aver cambiato le sue strategie in merito ai rinnovi: "L’atteggiamento del Milan non mi sembra diverso rispetto a Donnarumma e Calhanoglu".

Ma per il giornalista Kessiè potrebbe interessare alla Juventus nella prossima sessione di mercato e non in questa: "La Juve? Non in estate, semmai lo valutano a zero".

Allegri si rilassa ad Ischia

Tra qualche settimana, la Juventus riprenderà ad allenarsi alla Continassa e la novità più grande sarà rappresentata dal ritorno di Massimiliano Allegri.

Il tencico livornese tornerà alla guida dei bianconeri dopo due anni e c'è tenace curiosità per la sua seconda avventura torinese. Allegri, in questi giorni, è in contatto costante con la società per sapere gli aggiornamenti di mercato. Il suo obiettivo è quello di avere un centrocampo più forte e il nome che ha messo in cima alla sua lista è quello di Manuel Locatelli.

In attesa di sapere se e quando la trattativa per il centrocampista classe 98 si chiuderà, il tecnico della Juventus si gode le vacanze. Allegri ha scelto di passare questi giorni ad Ischia insieme alla sua compagna Ambra Angiolini. La coppia in particolare si trova nel borgo di Sant'Angelo e sono stati immortalati a passeggio mano nella mano. Prima di sbarcare ad Ischia, Allegri ha passato la prima parte delle sue vacanze estive in Sardegna. Adesso per lui è tempo di relax, ma tra poche settimane sarà il tempo di tornare a Torino per riprendere il suo lavoro alla guida della Juventus.