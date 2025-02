Secondo quanto riferito dal giornalista Pierluigi Pardo ai microfoni della trasmissione Tutti Convocati, qualora la Juventus riuscisse a vincere le prossime partite con Hellas Verona e Cagliari, potrebbe aspirare a rientrare nella lotta per lo scudetto. Questo perché fra due settimane si giocherà lo scontro diretto fra Napoli ed Inter, un'occasione per i bianconeri di recuperare punti su una o su entrambe le rivali.

"La Juventus fra due settimane e se vince contro Hellas e a Cagliari, una trasferta non semplice, potrebbe ritrovarsi a portata scudetto, soprattutto considerando che ci sarà Napoli-Inter" questa è la provocazione che ha lanciato ai microfoni della trasmissione Tutti Convocati Pierluigi Pardo.

Il giornalista, parlando poi della gara giocata e vinta dai bianconeri per 1 a 0 sull'Inter ha detto: "La gara dell'Allianz Stadium non è stata noiosa e al netto del fatto che all'andata è finita 4 a 4 mentre ieri c'è stata una sola rete, le occasioni sono comunque fioccate. Praticamente ci sono state le stesse palle gol del match di Milano soltanto che ieri i calciatori di entrambe le formazioni hanno sbagliato tanto. Ho visto molti errori ed il dato complessivo che fa riflettere è quello inerente i due big match che si sono giocati in questo week-end: sia in Lazio-Napoli che in Juve-Inter abbiamo infatti visto squadre affrontarsi a viso aperto, con coraggio e con la consapevolezza di poter subire e allo stesso tempo far male al rivale".

Pardo, riferendosi poi ai rinforzi in casa Inter che non starebbero supportando la formazione nerazzurra ha detto: "Il mercato estivo non ha aggiunto niente alla compagine lombarda. Ieri ad esempio Taremi ha avuto un'opportunità da titolare che non ha sfruttato ma penso anche a Zielinski. Insomma elementi che non stanno producendo quello che serviva.

Inoltre i dati delle ultime partite giocate dall'Inter dicono che oltre alle seconde linee faticano anche alcuni titolarissimi. Cito Calhanoglu, che da quando si è fatto male a gennaio praticamente non è ancora riuscito a tornare ai livelli che conosciamo".

Il giornalista ha proseguito su questo tema dicendo: "Anche Mkhitaryan non sta performando sugli standard a cui ci ha abituato cosi come Federico Dimarco.

Chi invece continua a giocare bene è Dumfries, anche ieri protagonista nella gara con la Juventus che i nerazzurri potevano sbloccare nel primo tempo".

Juventus, 10 punti di distacco dalla prima e 13 match ancora a disposizione

Seguendo il discorso di Pardo e considerando il momento di flessione che vivono Napoli ed Inter, la Juventus potrebbe davvero aspirare ad una clamorosa rimonta valida per lo scudetto solo se entrambe le rivali non reagissero in fretta a questo momento di difficoltà. Le partite rimanenti al temine della stagione in corso sono dunque 13 ed in palio verranno messi 39 punti. Un bottino corposo dal quale la Juventus dovrebbe attingere in maniera totale per cercare di recuperare quella distanza di 10 punti che la tengono lontana dal primo posto occupato attualmente dal Napoli. Un compito non semplice, visti i big match che attenderanno gli uomini di Motta contro Atalanta, Lazio, Roma e Fiorentina.