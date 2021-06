La Juventus e il Sassuolo il 23 giugno si incontreranno per parlare del futuro di Manuel Locatelli. Il giocatore classe 98 è il nome scelto da Massimiliano Allegri per rinforzare il centrocampo. Adesso i due club si parleranno per trovare la formula giusta per riuscire a chiudere la trattativa. La Juventus vorrebbe provare a proporre una formula simile a quella utilizzata per il passaggio in bianconero di Federico Chiesa, ovvero un prestito biennale con obbligo di riscatto per non gravare troppo sul bilancio. Nella trattativa, però, potrebbe essere inserita anche qualche contropartita tecnica: in modo particolare il Sassuolo avrebbe aperto alla possibilità di inserire il cartellino di Dragusin nell'affare.

Dunque, l'incontro di del 23 giugno tra la Juventus e il club neroverde sarà decisivo per capire quale sarà il futuro di Manuel Locatelli.

Allegri aspetta notizie dal mercato

Massimiliano Allegri da poco meno di un mese è di nuovo l'allenatore della Juventus e sta già lavorando a stretto contatto con Federico Cherubini per rinforzare la squadra. Il tecnico livornese nelle prime valutazioni fatte con la società sarebbe soddisfatto dell'organico che ha attualmente a disposizione e ritiene che alcuni giocatori non abbiamo espresso tutto il loro potenziale. Inoltre, Massimiliano Allegri ritiene che in caso di conferma di Cristiano Ronaldo ci vorrà solo qualche innesto mirato, mentre in caso di partenza di CR7 ci vorrà qualche acquisto di maggiore spessore.

In ogni caso, il tecnico della Juventus non sarebbe preoccupato in caso di partenza del portoghese. Dunque, Allegri è pronto per la sua seconda avventura in bianconero e le aspettative di tutti sono molto alte.

Si studia un nuovo 4-2-3-1

La Juventus spera presto di poter regalare Manuel Locatelli a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese avrebbe già in mentre di riproporre un 4-2-3-1 visto già nel 2016/2017.

Con questo sistema di gioco, il tecnico livornese metterebbe Manuel Locatelli in una mediana a due al fianco di Adrien Rabiot. Davanti a loro potrebbe agire il terzetto composto da Juan Cuadrado, Paulo Dybala e Federico Chiesa. Questi tre giocatori supporterebbero Cristiano Ronaldo che agirebbe come centravanti. In difesa, invece, si ripartirebbe dalle certezze Matthijs de Ligt e Giorgio Chiellini e ai loro lati ci sarebbero Danilo e Alex Sandro.

Quest'ultimo è uno dei pupilli di Massimiliano Allegri e si è riguadagnato la conferma, quindi dopo anni di alti e bassi spera di riuscire a rilanciarsi con il tecnico con il quale ha fornito le prestazioni ottime. Alex Sandro potrebbe giocare anche in fase avanzata, visto che questa sarebbe un'idea che stuzzica l'allenatore bianconero.