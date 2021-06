La Juventus in questa sessione di mercato potrebbe cedere Merih Demiral. L'avventura in bianconero del difensore turco sembra agli sgoccioli. Infatti, Demiral non vorrebbe fare il quarto difensore visto che alla Juventus è chiuso da Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt. Dunque, è possibile che possa lasciare Torino per andare a fare il titolare altrove. Del futuro di Merih Demiral ne ha parlato anche Luca Momblano: "Farei attenzione anche a Gabriel Jesus, anche in chiave Demiral". Il giornalista ha poi spiegato che il Manchester City, quando c'era ancora Fabio Paratici, aveva avuto un colloquio di circa un mese con il difensore turco.

Demiral vicino all'addio

Qualche giorno fa, gli agenti di Merih Demiral hanno avuto un colloquio con Federico Cherubini per parlare del futuro del giocatore. Il ragazzo vorrebbe avere maggiore spazio e per questo motivo dovrebbe lasciare i bianconeri. La Juventus, però, vorrebbe incassare più di 40 milioni. Dunque, se Demiral vorrà salutare i bianconeri dovrà portare offerte che possano accontentare la società. Sul difensore turco ci sarebbero gli occhi di Roma e Atalanta ma per entrambe le societá questa richiesta sarebbe elevata. La Juventus, però, sarebbe interessata a Gosens e chissà che non si possa mettere in piedi uno scambio proprio con Demiral. In ogni caso il futuro di Demiral sembra certamente lontano da Torino come ha rivelato Luca Momblano: "Cessione certa, Demiral andrà via al 100%".

Inoltre, il giornalista ha rivelato che il Sassuolo, in caso di cessione di Demiral prenderà una percentuale: "30-35% della cifra incassata però andrà al Sassuolo". Questo accordo era stato stipulato da Fabio Paratici quando Demiral passo proprio dal Sassuolo alla Juventus.

Pjanic potrebbe tornare alla Juventus

Per un giocatore che potrebbe lasciare Torino ce ne potrebbe essere uno che ritorna.

Infatti, da diverse settimane si parla di un possibile ritorno alla Juventus di Miralem Pjanic. Il bosniaco sarebbe una precisa richiesta di Massimiliano Allegri che vorrebbe affidargli le chiavi del suo centrocampo. Il Barcellona, inoltre, avrebbe fatto sapere a Pjanic di non puntare più su di lui. Il club catalano, però, ha acquistato il bosniaco circa un anno fa e per questo motivo non può rischiare di fare una minusvalenza.

Il Barcellona perciò potrebbe decidere di cedere il giocatore in prestito e dunque per molte società sarebbe un'ottima opportunità di mercato da poter cogliere. Ovviamente, tra le pretendenti di Miralem Pjanic ci sarebbe anche la Juventus, ma attenzione anche al Paris Saint Germain e al Chelsea. Adesso non resta che attendere di capire se davvero il Barcellona si priverà del suo centrocampista.