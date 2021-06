La Juventus, in questa estate, cercherà di rinforzare la sua rosa provando a cogliere soprattutto delle occasioni di mercato. Una di queste occasioni potrebbe essere Gabriel Jesus: il brasiliano potrebbe lasciare il Manchester City in prestito e questo potrebbe rappresentare un vantaggio. Inoltre, Gabriel Jesus sarebbe il preferito da Massimiliano Allegri per inserirlo nel suo attacco, visto che potrebbe integrarsi al meglio con gli altri attaccanti bianconeri. Mentre per quanto riguarda le uscite bisognerà fare attenzione soprattutto al nome di Merih Demiral: la cessione del difensore turco potrebbe garantire un buon tesoretto per la Juventus da investire sul mercato.

Su Demiral ci sarebbe il forte interesse dell'Atalanta.

Demiral in uscita

Merih Demiral potrebbe essere uno dei giocatori in uscita dalla Juventus. Il giocatore fa fatica a trovare spazio in bianconero poiché ha la concorrenza di Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt. Dunque, il difensore turco dovrà decidere se continuare a combattere per un posto alla Juventus oppure se vorrà andare a giocarsi le sue chance altrove. Su Demiral ci sarebbe l'Atalanta che avrebbe già contattato il numero 28 juventino per chiedergli la sua disponibilità ad un eventuale trasferimento a Bergamo. La trattativa, però, non sarebbe così semplice e l'ostacolo sarebbe rappresentato soprattutto dall'ingaggio.

Allegri pensa al rilancio di Bernardeschi

Massimiliano Allegri sembra aver le idee piuttosto chiare per la Juventus del futuro. Il tecnico livornese vorrebbe avere in rosa un giocatore come Gabriel Jesus che riterrebbe perfetto per la sua squadra. Ma Allegri avrebbe le idee chiare anche sui giocatori da rilanciare: uno di questi sarebbe Federico Bernardeschi.

Il numero 33 juventino, nelle ultime stagioni, non ha brillato e soprattutto con Andrea Pirlo ha trovato diverse difficoltà. Adesso, per Federico Bernardeschi ci potrebbe essere una nuova occasione e a dargliela potrebbe essere proprio Massimiliano Allegri che è stato uno degli allenatori con cui il ragazzo classe 94 ha reso al meglio.

Il tecnico livornese vorrebbe tenere il giocatore di Carrara per trasformarlo definitivamente in una mezz'ala. Allegri, nella sua prima avventura alla Juventus, aveva svelato che Bernardeschi era perfetto per agire in mediana.

La Juventus potrebbe giocare il trofeo Gamper

A metà luglio, la Juventus si ritroverà alla Continassa per iniziare la preparazione estiva. La squadra non lascerà Torino visto che Massimiliano Allegri ha deciso di non fare disputare nessuna tournée internazionale. Per questo motivo, la Juventus è al lavoro per organizzare diverse partite amichevoli di grande prestigio. Secondo i rumor sul web, i bianconeri e il Barcellona sarebbero al lavoro per organizzare una partita ai primi di agosto e l'occasione potrebbe essere il classico trofeo Gamper.

La Juventus e il club blaugrana starebbero pensando di organizzare una doppia sfida amichevole che vedrebbe protagoniste sia le squadre maschili che le squadre femminili.