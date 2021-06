In questi giorni, Alvaro Morata è con la nazionale della Spagna per prepararsi un vista del suo esordio all'Europeo. Nelle scorse ore il bomber spagnolo, dal ritiro della Roja, ha fatto sapere di essere già a conoscenza del proprio futuro.

Alla testata "As" il centravanti ha rivelato di aver già parlato con Federico Cherubini: "Questa settimana mi ha chiamato la Juventus, ho parlato con il direttore sportivo". Il giocatore ha anche sottolineato di non porter dire nulla poiché si deve attendere l'ufficialità da parte del club: "Fino a quando tutto non sarà ufficiale non posso dire nulla".

Morata parla di Allegri

Alvaro Morata ad "As" ha spiegato di essere già a conoscenza del proprio futuro e dalle sue parole si capisce che, molto probabilmente, sarà ancora a Torino.

Il bomber spagnolo, infatti, si è soffermato sugli obiettivi della Juventus nella prossima stagione: "Dopo 10 anni non eravamo abituati a vivere una stagione del genere. Speriamo la prossima sia migliore". Dunque, il numero 9 della Juventus si aspetta un'annata diversa per i bianconeri, con la speranza di poter tornare a competere per lo scudetto.

La Vecchia Signora ripartirà con nuove ambizioni e con un nuovo allenatore, ovvero Massimiliano Allegri. Proprio del tecnico livornese ha parlato anche Morata: "Cosa è cambiato con l’arrivo di Allegri?

In realtà è tutto come prima".

Dunque, lo spagnolo è riuscito a mettere tutti d'accordo e a guadagnarsi la conferma. Per Morata, però, una delle cose che più sarebbe mancata alla Juventus nella passata stagione è stata la presenza del pubblico: "Ci sono mancati molto i nostri tifosi, lo stadio della Juve è lo stadio della Juve".

Per lo spagnolo la presenza dei tifosi all'Allianz Stadium è fondamentale poiché intimorisce gli avversari: "Per chi viene per giocarci con i tifosi è tutta un’altra cosa".

Dybala, futuro incerto

Alvaro Morata sa già quale sarà il suo futuro, con ogni probabilità ancora alla Juventus.

Non si può dire lo stesso invece di Paulo Dybala.

Il numero 10 juventino non ha ancora rinnovato il suo contratto e al momento non ci sono novità. La Juventus non sembra intenzionata ad andare oltre a offrirgli 10 milioni a stagione, perciò resta da capire se le parti si verranno incontro. Inoltre, Paulo Dybala vorrebbe delle garanzie tecniche.

Qualora non si trovasse un accordo non è da escludere che la Juventus possa cercare di cedere l'argentino per evitare di perderlo a parametro zero nel 2022. In ogni caso si capirà qualcosa in più nelle prossime settimane.

Intanto, Dybala si gode le vacanze, visto che non è stato convocato dall'Argentina per la Copa America. Il numero 10 juventino a breve si sposterà a Miami, dove seguirà un programma di lavoro personalizzato per poter arrivare al meglio al raduno estivo della Juventus.