La Juventus ancora deve capire quali saranno le intenzioni di Cristiano Ronaldo per il futuro. CR7 non avrebbe ancora risolto le riserve e forse lo farà dopo l'Europeo. Il suo agente avrebbe fatto qualche sondaggio per capire se ci fosse qualche club interessato al portoghese. Ma al momento gli approcci di Manchester United e Paris Saint - Germain sarebbero stati timidi. La Juventus, però, non si aspetterebbe grandi sorprese e Massimiliano Allegri conterebbe su Cristiano Ronaldo per la prossima stagione. Inoltre, per permanenza di CR7 alla Juventus potrebbero avere una certa rilevanza altri due fattori: uno potrebbe essere la famiglia e l'altro il regime fiscale.

Infatti, il portoghese e la compagna Georgina Rodriguez starebbero molto bene a Torino. Dunque, per la famiglia di CR7 solo Madrid sarebbe una soluzione migliore rispetto al capoluogo piemontese.

Il futuro di CR7

In queste settimane, si parla molto del futuro di Cristiano Ronaldo e in questo senso ancora nessuno dei protagonisti della vicenda si è espresso ufficialmente. L'unica ad essersi sbilanciata è stata Georgina Rodriguez. Qualche settimana, fa la modella aveva risposto così ad un tifoso che gli chiedeva se il portoghese sarebbe rimasto alla Juventus o sarebbe andato via: "Resta", ha detto Georgina. Il video ha fatto il giro del web e i tifosi della Juventus sperano che la bella modella abbia ragione.

Georgina Rodriguez potrebbe essere proprio uno dei fattori che spingerebbero Cristiano Ronaldo a rimanere a Torino. La famiglia di CR7 apprezzerebbe molto la tranquillità del capoluogo piemontese e anche il primogenito del giocatore starebbe bene in Italia. Cristianinho, inoltre, gioca nelle giovanili della Juventus. Perciò il fattore familiare potrebbe essere la chiave per spingere CR7 a rimanere alla Juventus. A questo va aggiunto il regime fiscale di cui il portoghese gode in Italia.

Dunque, il fenomeno di Madeira ha anche dei validi motivi per proseguire la sua avventura in bianconero.

Ronaldo avrebbe rivalutato il rapporto con Allegri

Massimiliano Allegri è tornato sulla panchina della Juventus e conterebbe molto sulla permanenza in rosa di Cristiano Ronaldo. CR7, due anni fa, aveva manifestato qualche dubbio sul lavoro del tecnico livornese, ma dopo le due stagioni con Sarri e Pirlo ha rivalutato il suo operato.

Dunque, Cristiano Ronaldo vedrebbe di buon occhio il ritorno di Massimiliano Allegri. Adesso, gli unici dubbi del fenomeno di Madeira sarebbero gli alti e bassi vissuti nell'ultima stagione e la doppia eliminazione agli ottavi di finale di Champions League. Però con il ritorno di un tecnico abile come Allegri anche questi dubbi potrebbero essere fugati.

La Juventus pensa ad un centrocampista

In attesa di sapere quale sarà la decisione finale di Cristiano Ronaldo, la Juventus starebbe cercando di arrivare ad un centrocampista. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Manuel Locatelli. Il suo futuro, però, si capirà solo dopo l'Europeo. La richiesta del Sassuolo per Locatelli è di 40 milioni.