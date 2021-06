Massimiliano Allegri ha individuato i giocatori su cui vorrà contare nella prossima stagione. Il tecnico della Juventus vorrebbe confermare molti dei calciatori che già allenato ma avrebbe scelto anche di puntare su due ragazzi con cui non ha mai lavorato. Infatti, tra i centrocampista che sarebbero certi di restare ci sarebbero Adrien Rabiot e Arthur. Mentre gli altri sarebbe tutti in bilico anche se le loro situazioni sarebbero differenti. Per esempio Weston McKennie e Rodrigo Bentancur dovrebbero rimanere ma di fronte ad offerte importanti la Juventus potrebbe decidere di sacrificarli.

Ramsey in uscita

La Juventus, in questa sessione di mercato, cercherà di cedere quei giocatori che non rientrerebbero più nei piani di Massimiliano Allegri. Tra questi ci sarebbe Aaron Ramsey. Il gallese sarebbe in uscita e la Juventus vorrebbe trovargli una sistemazione quanto prima. Lo stesso giocatore vorrebbe lasciare Torino poiché non sarebbe soddisfatto dello spazio trovato in questi due anni in bianconero. Poi ci sarebbe il capitolo entrate dove i nomi da tenere in grande considerazione sarebbero quelli di Locatelli e Pjanic. Quest'ultimo sarebbe uno dei giocatori richiesti da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese già nella sua precedente avventura alla Juventus aveva affidato le chiavi del centrocampo proprio a Pjanic.

Adesso la speranza del tecnico bianconero sarebbe quella di poterlo allenare di nuovo. Il Barcellona sarebbe anche disposto a cedere Pjanic in prestito dunque, non resta che attendere di capire se le parti riusciranno a trovare un accordo definitivo.

Qualora dovesse tornare a Torino il bosniaco dovrebbe incontrare Arthur con cui è stato scambiato la scorsa estate.

Il brasiliano è certo di rimanere a Torino visto che venderlo sembra molto complicato poiché è stato pagato parecchio e la Juventus non vorrebbe fare una minusvalenza. Mentre Adrien Rabiot si sarebbe guadagnato la conferma dopo le buone prestazioni offerte nelle ultime due stagioni. Il francese è cresciuto tanto così come ha confermato anche il suo ct Didier Deschamps.

Nessuna novità su Dybala

Uno dei giocatore della Juventus che sarebbe ancora in bilico è Paulo Dybala. Il numero 10 juventino non ha ancora rinnovato il suo contratto con i bianconeri e tra un anno rischierebbe di lasciare Torino a parametro zero. In attesa di avere novità su questo fronte Paulo Dybala si trova a Miami dove sta trascorrendo le vacanze con la fidanzata Oriana Sabatini. Il numero 10 juventino sta trovando anche il tempo per mantenersi in forma visto che il suo obiettivo sarebbe quello di presentarsi in buone condizioni al raduno della Juventus.