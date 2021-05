Una stagione deludente, chiusa in crescendo.La Juventus nell’ultimo mese è riuscita a centrare la vittoria della Coppa Italia e inaspettatamente la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Nonostante questo la società bianconera ha deciso di non confermare Andrea Pirlo sulla panchina ed ad affidarsi a Massimiliano Allegri. Sull’argomento ha parlato anche il centrocampista Adrien Rabiot. Dal ritiro della nazionale francese l’ex Paris Saint Germain ci ha tenuto dapprima a dedicare un pensiero al suo oramai ex tecnico alla Juventus.

Ha infatti dichiarato: “Ho sfruttato i suoi consigli per migliorare”. Sull’ingaggio di Massimiliano Allegri da parte della Juventus Adrien Rabiot ha sottolineato come il suo arrivo nel 2019 in bianconero sia stato motivato anche dalla presenza a Torino del tecnico livornese. Su Allegri ha poi aggiunto che è un allenatore vincente, sfiorando per ben due volte la vittoria della Champions League.

Rabiot su Pirlo

Il centrocampista della Juventus è stato intervistato dal ritiro della nazionale francese. L’ex Paris Saint Germain infatti sarà protagonista all’Europeo 2020 con la rappresentativa del commissario tecnico Didier Deschamps. Rabiot ha voluto elogiare il lavoro di Pirlo in questa stagione sottolineando come la pandemia da coronavirus non abbia aiutato il lavoro dell’oramai ex tecnico della Juventus. Il centrocampista francese ha aggiunto: “Ho inviato un messaggio a Pirlo per dirgli che avrebbe meritato un po’ più di tempo per dimostrare la qualità delle sue idee".

Rabiot su Allegri

Il centrocampista ha parlato anche di Allegri, sottolineando come abbia dimostrato negli anni alla Juventus di essere un vincente. Infine ha parlato del suo futuro professionale, rimarcando come stia molto bene alla Juventus. Ha infatti aggiunto che si sente parte integrante della mentalità bianconera, caratterizzata dalla cultura del lavoro e della vittoria.

Gli obiettivi di Adrien Rabiot

Il centrocampista Adrien Rabiot ha parlato dei suoi obiettivi professionali con la squadra bianconera, dichiarando come la prossima stagione vuole ritornare a vincere il campionato. La prima competizione da vincere per Rabiot sarà però la Supercoppa italiana contro l’Inter. Ha poi sottolineato: “Voglio vincere la Champions League".

Per Rabiot si è parlato nelle ultime settimane di un interesse concreto del Manchester United. Le sue parole però sembrano confermare la volontà del giocatore di continuare a giocare nella società bianconera. Diverso invece dovrebbe essere il futuro professionale di Aaron Ramsey, che potrebbe ritornare in Inghilterra. Piace infatti al Liverpool, che potrebbe offrire circa 20 milioni di euro per il giocatore.