La Juventus, nei prossimi giorni, incontrerà il Sassuolo per parlare di Manuel Locatelli. Il classe '98 è il primo obiettivo dei bianconeri per rinforzare il centrocampo. Presto le parti si incontreranno per capire come impostare la trattativa. In attesa di sedersi al tavolo con il Sassuolo, la Juventus avrebbe già studiato una doppia strategia. Cherubini vorrebbe proporre o un prestito biennale con riscatto a 40 milioni, oppure l'inserimento di una contropartita tecnica. I nomi al vaglio per cercare di convincere il Sassuolo sono quelli di Dragusin, Rovella e Da Graca: in particolare quest'ultimo potrebbe essere il profilo giusto per sbloccare la trattativa.

Non resta che attendere di capire se il club neroverde accetterà uno o più giovani in aggiunta al cash, oppure se vorrà cedere Locatelli solo in cambio di denaro, quindi senza contropartite tecniche.

La Juventus vuole Locatelli

La Juventus ha individuato il rinforzo ideale da regalare a Massimiliano Allegri per rinforzare il suo centrocampo: si tratta di Manuel Locatelli. Adesso il club bianconero vorrebbe accelerare e infatti Cherubini presto vedrà degli emissari del Sassuolo. L'obiettivo sarebbe quello di chiudere l'affare per evitare l'inserimento di altri club e per scongiurare un possibile effetto asta. Locatelli si sta mettendo in mostra all'Europeo con la maglia dell'Italia, perciò bisogna fare in fretta per evitare dei rialzi eccessivi.

In Spagna in modo particolare la testata TodosFichajes, dà già praticamente per fatto il passaggio di Locatelli alla Juventus per circa 48 milioni di euro. I bianconeri punterebbero sempre di più sul centrocampista azzurro anche perché attivare a Paul Pogba sembra davvero impossibile. Il francese potrebbe rinnovare con il Manchester United.

Inoltre, per strappare Pogba agli inglesi servirebbero almeno 80 milioni più l'ingaggio del giocatore e in questo momento di crisi economica sembra difficile che i bianconeri possano investire un cifra così elevata.

A metà luglio il raduno estivo

Molti giocatori della Juventus, in queste settimane, si stanno godendo le vacanze.

Ma tra meno di un mese si ritornerà alla Continassa per mettere nel mirino l'inizio del campionato. Massimiliano Allegri ha fissato per la metà di luglio il raduno estivo. Chiaramente mancheranno i nazionali, ma la speranza dei tifosi juventini è che possa già esserci qualche nuovo innesto da poter accogliere. Dunque, dalla mea di luglio, Massimiliano Allegri tornerà in campo al JTC per riprendere la sua avventura in bianconero.

Il tecnico livornese poi ritornerà anche all'Allianz Stadium e troverà un terreno di gioco nuovo di zecca. Infatti, la Juventus ha annunciato sui social il rifacimento del manto erboso del suo stadio.