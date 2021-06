La Juventus nelle prossime settimane si dedicherà soprattutto alle cessioni. L'obiettivo, infatti, è cercare di ottenere delle plusvalenze finanziarie in previsione della pubblicazione del bilancio d'esercizio. Per questo potrebbe partire Merih Demiral, che potrebbe garantire almeno 40 milioni di euro. Altro giocatore destinato a lasciare la società bianconera è Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese potrebbe far ritorno in Inghilterra. Secondo la stampa inglese, potrebbe ritornare all'Arsenal in uno scambio di mercato che porterebbe Bellerin alla Juventus.

Potrebbe essere ceduto anche Cristiano Ronaldo. Nonostante abbia ancora un anno di contratto con la società bianconera, il portoghese starebbe valutando la possibilità di fare una nuova esperienza professionale. Sulla punta ci sarebbe l'interesse concreto del Paris Saint Germain e il Manchester United. Se si dovesse concretizzare la partenza di Cristiano Ronaldo, la Juventus potrebbe investire sulla punta della Fiorentina Dusan Vlahovic. Protagonista di una grande stagione con la squadra toscana, il giocatore serbo potrebbe essere il rinforzo ideale per il settore avanzato.

La Juventus sarebbe interessata a Vlahovic

La punta serba potrebbe arrivare in caso di cessione di Cristiano Ronaldo. Il classe 2000 sarebbe valutato circa 60 milioni di euro dalla Fiorentina. Il proprietario della società toscana, Joe Barone, recentemente ha smentito la partenza del giocatore, parlando di probabile rinnovo di contratto per Vlahovic. Non è da scartare però la possibilità che in caso di offerta importante la Fiorentina possa considerare una sua cessione. La Juventus potrebbe acquistarlo con una formula di pagamento 'alla Chiesa'.

La società bianconera lo scorso Calciomercato ha acquistato l'italiano in prestito oneroso di 10 milioni di euro più riscatto 40 milioni di euro. A questi bisogna aggiungere altri 10 milioni di euro come bonus. Stessa somma potrebbe essere investita per il giocatore serbo.

Il mercato della Juventus

La Juventus avrebbe individuato un altro rinforzo nella Fiorentina.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera sarebbe interessata al difensore Nikola Milenkovic. Il centrale serbo va in scadenza di contratto a giugno 2022 con la società toscana. Potrebbe arrivare per circa 10 milioni di euro. L'eventuale arrivo di Milenkovic però dipenderebbe dalla partenza di Demiral. Come già anticipato, il difensore turco potrebbe trasferirsi in Inghilterra. La società bianconera spera di incassare almeno 40 milioni di euro dalla cessione del difensore turco.