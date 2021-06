La Juventus continua il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi giusti soprattutto per il centrocampo. Sembra questa la principale esigenza della società bianconera che nella stagione 2020-2021 ha dimostrato limiti qualitativi proprio sulla mediana. Per questo si parla dell'arrivo di due centrocampisti. Il primo nome rimane quello di Manuel Locatelli. Il giocatore del Sassuolo è considerato dal tecnico Massimiliano Allegri il giocatore utile per il suo centrocampo. Il nazionale italiano può giocare in una mediana a due, ma anche in una a tre, come sta dimostrando con l'Italia del commissario tecnico Roberto Mancini.

Sull'argomento ha parlato anche il giornalista sportivo Paolo Paganini. Sul suo account ufficiale di Twitter, l'esperto di mercato ha parlato della possibile formula di trasferimento con cui Locatelli potrebbe arrivare alla Juventus. Ha infatti dichiarato: "La Juventus sta studiando per Locatelli un'operazione tipo Chiesa. Prestito con obbligo di riscatto in 3-4 anni. La valutazione di mercato del centrocampista del Sassuolo è di 45 milioni di euro".

Locatelli potrebbe essere acquistato con una formula alla Chiesa

Secondo il giornalista sportivo Paolo Paganini, la Juventus starebbe lavorando ad un acquisto di Locatelli con pagamento dilazionato nelle prossime stagioni. La società bianconera vorrebbe ripetere l'investimento fatto su Federico Chiesa lo scorso Calciomercato estivo, utilizzando una formula che non appesantirebbe troppo nell'immediato il bilancio societario.

L'esperto di mercato ha aggiunto che Sassuolo e Juventus avrebbero stabilito anche il prezzo di mercato del nazionale italiano, ovvero 45 milioni di euro. Sempre nello stesso tweet, Paganini ha sottolineato come gli acquisti a centrocampo per la Juventus potrebbero non fermarsi a Locatelli. Ha infatti dichiarato: "Pjanic vuole ritornare, si lavora ad un prestito secco".

Il centrocampista bosniaco infatti non è felice della sua esperienza professionale al Barcellona, visto il poco minutaggio raccolto nella stagione 2020-2021. Sarebbe pronto a ritornare alla Juventus anche per lavorare con il tecnico Massimiliano Allegri, con il quale ha avuto le sue migliori stagioni proprio nella squadra bianconera.

Il mercato della Juventus

Sembra quindi evidente come la Juventus abbia come principale esigenza quella di rinforzare il centrocampo. Arriverà però probabilmente anche una punta ad integrare il settore avanzato, indipendentemente dalla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo. Piacciono soprattutto Dusan Vlahovic e Gabriel Jesus, che però hanno una valutazione di mercato di almeno 60 milioni di euro. Si parla inoltre anche del possibile arrivo di Milik, che invece costa circa 20 milioni di euro.