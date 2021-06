Questa sessione estiva di calciomercato, sarà molto complicata per i vari club europei a causa della crisi economica che ha colpito anche il calcio. Le grandi società, al momento, non stanno mettendo a segno grandi colpi di mercato e per lo più si potrebbero fare affari in prestito o tramite scambi. Molti club stanno anche perseguendo la via dell'aumento di capitale per rimpinguare le proprie casse. Tra queste società ci sarebbe anche la Juventus. Stando a quanto afferma il Sole 24 Ore, il club bianconero starebbe pensando proprio ad un aumento di capitale tra i 300 e i 400 milioni.

Questa operazione verrebbe sottoscritta dalla Exor ovvero la holding della famiglia Agnelli. L'aumento di capitale, però, potrebbe avvenire solo al termine della sessione estiva di mercato.

La Juventus studia le strategie

La Juventus, in queste settimane, ha lavorato in vista del futuro. Il club bianconero ha apportato alcuni cambiamenti sia a livello tecnico che dirigenziale. La Juventus ha salutato Fabio Paratici dopo 11 anni e il suo posto è stato preso da Federico Cherubini. Inoltre, è possibile che la società decida di inserire un nuovo amministratore delegato e uno dei candidati per questo ruolo sarebbe Maurizio Arrivabene. Chiaramente, però, la dirigenza bianconera deve guardare soprattutto ai conti che vista la pandemia sono in sofferenza.

La Juventus farà un mercato fatto per lo più di scambi o prestiti e i grandi investimenti non dovrebbero esserci. Al termine del mercato Agnelli ed Elkann potrebbero decidere di fare un aumento di capitale piuttosto sostanzioso. Inoltre, sarebbe da scartare l'ipotesi dell'ingresso di un socio di minoranza e di un prestito controvertibile.

Allegri vorrebbe rilanciare Bernardeschi

Una delle mosse messe a segno dalla Juventus è stato il ritorno di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese sarà un valore aggiunto per i bianconeri e avrà grandi poteri decisionali anche in ottica mercato. Com il ritorno di Massimiliano Allegri alcuni giocatori che con Andrea Pirlo non trovavano spazio potrebbero essere rivitalizzati.

Uno di questi è Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino, adesso, è impegnato agli Europei con l'Italia ma al termine della manifestazione capirà qualcosa in più sul suo futuro. Bernardeschi, con la permanenza di Pirlo, sarebbe certamente partito adesso, invece, con il ritorno di Allegri ha possibilità di rinnovare. Dopo gli Europei, Raiola, agente del numero 33 juventino, vedrà la Juventus. Ma il ritorno di Allegri avvicinerebbe Bernardeschi al rinnovo poiché sotto la sua guida ha reso al meglio e adesso punta al rilancio con la maglia della Vecchia Signora. Inoltre, il desiderio del giocatore sarebbe quello di rimanere alla Juventus.