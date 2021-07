Il mese di luglio è particolarmente caldo per il mercato del Crotone. La società calabrese, che ha comunicato l'annullamento della tourneè in Spagna, affronterà l'Inter in amichevole nella giornata di mercoledì 28 luglio.

Intanto in queste ore è stato accostato al Crotone l'esperto portoghese Bruno Alves. Il difensore ex Parma sarebbe prossimo all'accordo con la dirigenza calabrese, che andrebbe così a garantirsi un nome di livello internazionale. In attacco intanto si starebbero stringendo i tempi con l'Inter per l'arrivo in prestito dell'attaccante Samuele Mulattieri.

Crotone, Bruno Alves colpo a sorpresa

Con un reparto arretrato da rifondare e le corsie esterne da ricostruire, il Crotone avrebbe individuato in Bruno Alves un valido profilo. Il calciatore, classe 1981, conclusa la sua parentesi con il Parma, potrebbe ora ripartire dalla Serie B.

Al Crotone porterebbe esperienza e qualità, utili anche per fare crescere i diversi giovani della rosa calabrese. Si tratta di un calciatore già affermato in ambito internazionale, Campione d'Europa cinque anni fa con il Portogallo di Cristiano Ronaldo, prossimo ai 40 anni, ma fisicamente ancora integro e con tanta voglia di mettersi in gioco.

Mulattieri, si attende la firma

Il Crotone sarebbe pronto a rinforzarsi pure nel reparto avanzato.

Ad arrivare alla corte di Francesco Modesto potrebbe essere il giovane attaccante Samuele Mulattieri, calciatore di proprietà dell'Inter. Per lui il trasferimento in rossoblù dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito fino al termine della stagione.

Non ci sarebbero invece novità in merito al possibile approdo in Calabria dell'altro giovane attaccante dell'Inter, Martin Satriano, al quale sarebbe interessato il Bruges.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Crotone, le altre possibili operazioni

Intanto tarderebbero a sbloccarsi per il Crotone le cessioni degli attaccanti Nwankwo Simy e Junior Messias. La punta nigeriana gode ancora di un periodo di riposo con il permesso della società, il calciatore brasiliano invece ha fatto il suo ritorno in città, ma ancora non si starebbe allenando.

Per entrambi gli attaccanti si attenderebbero offerte ritenute economicamente valide.

In uscita rimarrebbe pure il centrocampista Jacopo Petriccione, seguito da Pisa e Benevento.

In entrata a centrocampo si continuerebbero a seguire due profili, Gennaro Acampora e Parparim Hetemaj, entrambi svincolati dopo le avventura allo Spezia e al Benevento. In difesa l'unico nome emerso sarebbe quello del giovane Luca Ranieri, calciatore di proprietà della Fiorentina.