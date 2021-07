Si è concluso il ritiro estivo per il Crotone di Francesco Modesto, sceso in campo nella giornata di venerdì per affrontare in amichevole l'Asd Cotronei Caccuri, match concluso 18-0 per gli squali.

Dopo due settimane di preparazione risultano ancora diversi i tasselli da inserire all'interno della rosa dei rossoblù. Un rinforzo potrebbe giungere a centrocampo: nelle ultime ore circola il nome di Perparim Hetemaj, in uscita dal Benevento. In attacco sarebbe prossimo l'accordo con l'Inter per Samuele Mulattieri, mentre sarebbe più difficile la strada che porta a Martin Satriano.

Cercasi esperienza a centrocampo

Con l'addio di Luca Cigarini, svincolatosi a fine campionato, il Crotone sarebbe ora alla ricerca di un sostituto. Il profilo individuato sarebbe quello di Parparim Hetemaj, centrocampista 34enne del Benevento.

Si tratta di un calciatore esperto, che potrebbe essere utile torneo cadetto. Su di lui ci sarebbe anche la Reggina, inoltre nei giorni scorsi anche il Brescia aveva mostrato il suo gradimento. Nello scorso torneo di Serie A il finlandese aveva totalizzato 31 presenze con il di Benevento.

Crotone in cerca di attaccanti

Nel reparto avanzato tutto sembra ruotare attorno alle possibili cessioni di Nwankwo Simy e Junior Messias. La dirigenza rossoblù starebbe trattando con l'Inter per il prestito dell'attaccante Samuele Mulattieri, per il quale sarebbe già stato trovato un accordo di massima.

Nella trattativa potrebbe però anche rientrare un altro attaccante del settore Primavera nerazzurro come Martin Satriano. Per lui il Crotone si sarebbe riservato una riflessione prima di scegliere i dubbi: l'uruguaiano piacerebbe anche a delle società straniere.

Nessuna novità è invece emersa negli ultimi giorni dalla trattativa con il Rakow per l'attaccante Sebastian Musiolik.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le altre operazioni

Sul fronte delle cessioni si starebbero attendendo offerte congrue dalla Serie A per Niccolò Zanellato, che rimarrebbe comunque di buon grado un'altra stagione in rossoblù.

Due sondaggi sarebbero invece stati condotti nei giorni scorsi da Pisa e Benevento per l'acquisto del cartellino del centrocampista Jacopo Petriccione.

Per Nwankwo Simy la Salernitana starebbe provando a sondare il terreno, mentre per Junior Messias il Torino rimarrebbe in vantaggio sulla Fiorentina. Nelle ultime ore anche l'Atalanta di Gian Piero Gasperini avrebbe mostrato un certo interesse per il talento brasiliano.

Un possibile partente potrebbe essere anche il portiere Gian Marco Crespi, in direzione Renate o Padova (in Serie C), il giocatore potrebbe partire in prestito in caso di arrivo in Calabria di un nuovo estremo difensore.