Tanti tavoli aperti per il calciomercato del Milan che sta iniziando ad affrontare anche la situazione legata a Theo Hernandez. Il laterale mancino francese è una colonna per il gioco di Stefano Pioli che ha trovato a sinistra un “pendolino” capace di attaccare e difendere quasi con la stessa efficacia. Il francese, a soli 23 anni, è uno dei migliori interpreti del ruolo a livello internazionale e per i rossoneri è stato un vero affare visto che Paolo Maldini lo ha strappato al Real Madrid per una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro e accordandosi per un ingaggio da 1,5 milioni di euro.

Theo Hernandez resta: la risposta al PSG

Nelle ultime settimane, vista l’ottima stagione disputata dal giocatore, hanno iniziato a suonare diverse sirene. Il Paris Saint Germain sarebbe molto interessato ad un altro super colpo di mercato per riportare in patria il terzino sinistro. Secondo gli ultimi rumors però questa volta Leonardo dovrà spostare altrove il suo mirino. Theo Hernandez e il suo entourage non sarebbero infatti interessati al trasferimento a Parigi e vorrebbero restare almeno ancora un altro anno al Milan.

Il giocatore in rossonero è pedina di importanza fondamentale, difficile che possa avere lo stesso ruolo anche a Parigi. Inoltre è ancora molto giovane e non avrebbe nessuna fretta a fare un salto nel buio, quando alla corte di Stefano Pioli può continuare a crescere ancora con la maglia da titolare assicurata sulle spalle.

Calciomercato Milan: l'offerta di rinnovo per Theo

A legittimare la scelta di Theo Hernandez ci sarebbero anche le prossime mosse di calciomercato del Milan. La consapevolezza di avere un giocatore felice di restare in rossonero, starebbe facendo accelerare la trattativa per un possibile rinnovo di contratto. Paolo Maldini avrebbe pronto uno stipendio triplicato, da 4,5 milioni all’anno fino al 2024.

Un attestato di stima e un modo per allontanare il Paris Saint Germain, già respinto da diavolo recentemente. I dirigenti del club meneghino avrebbero infatti chiesto 80 milioni per il cartellino del proprio terzino, raffreddando e non poco l’interesse del ricchissimo club francese, che la stessa cifra l'ha già spesa per strappare Hakimi all'Inter solo poche settimane fa

La questione del terzino sinistro francese dovrebbe quindi andare verso una felice conclusione così come quella di Kessié.

Il centrocampista nelle scorse ore ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport spiegando di voler restare al Milan e quindi di voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Un segnale importante nella trattativa che sembrava essersi complicata dopo i rumors delle ultime settimane che avevano rivelato una certa distanza tra domanda e offerta.