Potrebbe subire un'accelerata il mercato estivo del Crotone. La formazione rossoblù, che sarà impegnata nei prossimi giorni nella tourneè in Spagna contro Granada e Alcorcon, potrebbe ben presto rafforzarsi nel reparto avanzato, mettendo a segno due colpi in entrata. Gli indizi porterebbero ai profili di Samuele Mulattieri, attaccante dell'Inter di rientro dopo l'esperienza olandese al Volendam, e di Martin Satriano, altro elemento cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e attualmente aggregato alla prima squadra in ritiro.

Crotone, Satriano idea per l'attacco

Quella che il Crotone starebbe provando a condurre con l'Inter sarebbe una doppia operazione. Sul piatto ci sarebbero Samuele Mulattieri e Martin Satriano, entrambi attaccanti giovani e cresciuti nel settore Primavera del club attualmente campione d'Italia. I rapporti tra le due società risultano storicamente buoni, a conferma la recente operazione di cessione di Alex Cordaz all'Inter.

Gli squali potrebbero dunque godere di una strada preferenziale per strappare il "si" riguardo ai due giovani attaccanti. SI tratta di due profili talentuosi, che in Calabria potrebbero crescere e maturare esperienza. Su Martin Satriano ci sarebbe però da registrare anche l'interessamento del Bruges.

Pedro Pereira riparte dal Monza

Un calciatore che ha salutato nelle scorse settimane Crotone è Pedro Pereira. L'esterno ex rossoblù ha fatto rientro per fine prestito al Benfica dopo una stagione con gli squali in Serie A. La sua carriera proseguirà in Italia, in Serie B, ma con la maglia del Monza dell'ex tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa.

Per il portoghese il trasferimento nella squadra della famiglia Berlusconi è avvenuto con la formula del prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto solo a determinate condizioni. Con la maglia del Crotone. nella sua unica stagione in Calabria, sono arrivate per lui 32 presenze, quasi tutte da titolare.

Crotone, le altre operazioni

Tra le altre operazioni che potrebbero svilupparsi nelle prossime ore ci sarebbe quella legata alla possibile cessione del centrocampista Jacopo Petriccione. L'ex Lecce potrebbe cambiare maglia in questa finestra di mercato, continuando però a giocare in Serie B. Sulle sue tracce vi sarebbero Pisa e Benevento.

In attacco non ci sarebbero novità sull'approdo in rossoblù dell'attaccante Sebastian Musiolik, attaccante del Rakow e nella passata stagione in prestito al Pordenone.

Tra i pali l'unico nome che circola è quello di Wladimiro Falcone della Sampdoria con il club calabrese che vorrebbe però valutare con calma la crescita dei portieri già presenti nella rosa.