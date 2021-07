Prende quota il mercato estivo del Crotone, che nelle ultime ore ha ufficializzato l'ingaggio dal Bologna dell'attaccante Musa Juwara in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto per i felsinei. La punta del Gambia rappresenta il quarto innesto estivo per i calabresi.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare un nuovo rinforzo, questa volta in difesa. I rossoblù starebbero valutando l'acquisto del difensore ex Albinoleffe Simone Canestrelli, rientrato per fine prestito all'Empoli.

Crotone, iniziata la ricostruzione

Dopo gli arrivi dei difensori Davide Mondonico e Artemijus Tutyskinas e del portiere Gianluca Saro, il Crotone piazza il colpo Musa Juwara per l'attacco e guarderebbe ora all'Empoli per rinforzare ulteriormente la difesa.

Nella lista dei desideri ci sarebbe il difensore Simone Canestrelli, che nell'ultima stagione ha fatto coppia fissa proprio con il neo rossoblù Davide Mondonico.

Per Simone Canestrelli in questa stagione sono giunte con la maglia dell'Albinoleffe in Serie C 36 presenze arricchite da una rete in un torneo concluso con la partecipazione ai playoff. Rientrato all'Empoli per fine prestito, il calciatore sarebbe ora seguito dalla società calabrese.

Rivière, offerte per il Crotone

Impegnato con la Nazionale del Martinica nella manifestazione della Concacaf Gold Cup, l'attaccante Emmanuel Rivière potrebbe proseguire la sua carriera con una maglia diversa da quella del Crotone. Per lui nelle ultime settimane sarebbero giunte delle offerte da tre club di cadetteria identificati in Vicenza, Cremonese e Spal.

Con una sola rete siglata nel campionato di Serie A 2020-2021, per Emmanuel Rivière sono giunte poche gioie con un impiego poco continuo, subentrando per lo più nei finali si gara. Dopo la buona stagione con il Cosenza, il suo arrivo a Crotone non ha quindi confermato le aspettative.

In attacco gli squali starebbero intanto sondando il terreno con il club polacco del Rakow per Sebastian Musiolik, elemento di rientro dal prestito al Pordenone con il quale ha ottenuto 31 presenze e 6 reti.

Le altre operazioni

A centrocampo il Crotone potrebbe effettuare uno scambio di cartellini tra il difensore Luca Marrone e il centrocampista del Lecce San Majer.

Il club pugliese avrebbe messo gli occhi sul calciatore dei rossoblù, inserendo nella trattativa il suo calciatore. In entrata per il reparto avanzato il Crotone potrebbe affondare il colpo per Federico Bonazzoli del Torino e Andrea Favilli del Genoa.

Una suggestione sarebbe poi quella che riporterebbe in Calabria l'attaccante Stefano Pettinari, attualmente svincolato e in cerca di una squadra.