La Juventus è al lavoro per rafforzare la difesa in vista del mercato di gennaio. Tra gli obiettivi principali spicca David Hancko, giovane difensore del Feyenoord e della nazionale slovacca, ma le richieste del club olandese rappresentano un ostacolo. Nel frattempo, l’opzione Kalidou Koulibaly sembra perdere quota: il centrale senegalese, attualmente in forza all’Al-Hilal, non sembra convincere la dirigenza bianconera. In uscita, tra le fila della Juventus, ci sarebbe Nicolò Fagioli, giovane che potrebbe essere sostituito con l'acquisto di Morten Frendrup dal Genoa.

David Hancko: il nome nuovo per la difesa della Juventus

La Juventus ha messo gli occhi su David Hancko, classe 1997, che si sta affermando come uno dei difensori più interessanti d’Europa. Attualmente in forza al Feyenoord, il centrale slovacco ha attirato l’attenzione di diversi club grazie alle sue prestazioni solide sia in Eredivisie che con la nazionale. Il Feyenoord non sarebbe disposto a cedere Hancko in prestito, puntando invece a una cessione definitiva per una cifra di circa 30 milioni di euro. Questo costo elevato rappresenta un problema per i bianconeri, che preferirebbero non investire somme così alte nella finestra invernale.

Koulibaly: un’opzione che non scalda i cuori bianconeri

Parallelamente, è emerso negli ultimi giorni il nome di Kalidou Koulibaly, ex pilastro del Napoli e attualmente in forza all’Al-Hilal. Il suo agente, Fali Ramadani, avrebbe offerto il giocatore Vecchia Signora, ma l’affare appare alquanto complesso. Koulibaly, a 33 anni, non sembra più il difensore dominante che ha impressionato negli anni scorsi in Serie A con la maglia dei partenopei.

Le sue recenti prestazioni con il club saudita non hanno convinto la dirigenza bianconera, che resta scettica riguardo all’idea di puntare su un giocatore in fase calante della carriera.

Strategia e futuro del mercato bianconero

Con la difesa che necessita di rinforzi, la Juventus si trova davanti a un bivio: investire su giovani talenti o optare per soluzioni temporanee e d’esperienza.

La situazione economica del club impone scelte oculate, specialmente nel mercato invernale, spesso complicato per operazioni di alto profilo. La priorità resta Hancko, ma servirà un compromesso con il Feyenoord per abbassare le pretese economiche. A centrocampo la Juventus potrebbe muoversi in caso di cessione a gennaio di Nicolò Fagioli con Morten Frendrup, centrocampista danese del Genoa che potrebbe rappresentare una valida alternativa. In difesa, gli altri nomi accostati al club juventino sono quelli di Milan Skriniar del PSG, di Antonio Silva del Benfica, di Jakub Kiwior dell'Arsenal e di Radu Dragusin del Tottenham.