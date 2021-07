L'Inter ha presentato la nuova maglia per la stagione 2021-2022. Sui social è stato postato un video con un serpente nerazzurro che avvolge il Castello Sforzesco e la zona alla moda nella quale sorge la nuova sede. Questo il mezzo utilizzato dal club lombardo per lanciare la prima maglia della prossima stagione che prenderà il via il giorno 22 agosto, targata Nike. La nuova divisa Home dell’Inter è disponibile a partire da oggi, martedì 13 luglio 2021, dalle ore 13.00

Ritorna lo scudetto al centro

L'aspetto più bello per i tifosi di fede interista è il ritorno dello scudetto posizionato al centro, tra il logo dello sponsor tecnico ed il simbolo del club.

L'ultima maglia con lo scudetto era quella della stagione 2010-2011, la prima post triplete. Successivamente il titolo di Campione d'Italia è stato vinto dal Milan e per nove volte di fila dalla Juventus. Potrebbe far discutere la divisa 'squamata', in quanto il nero compare davvero poco. La nuova divisa Home dei nerazzurri rappresenta un passo in avanti verso una produzione più attenta alla cura dell'ambiente, grazie all'utilizzo di circa il 95% di bottiglie di plastica riciclata.

La scritta Lenovo sul retro

Un'altra caratteristica della nuova divisa home dell'Inter per la stagione 2021-2022 è rappresentata dalla scritta Lenovo che compare sul retro. L’upgrade dell’accordo celebra l’unione di due marchi globali e iconici, accomunati dalla ricerca di prestazioni sempre più elevate e di una continua innovazione.

Dopo due anni posizionato sul retro del kit delle sessioni di allenamento dei lombardi, Lenovo trova una nuova posizione strategica direttamente sulle maglie indossate durante le partite e ciò contribuirà a un allargamento della visibilità del brand. Già dal 2019 Lenovo rappresenta il Global Technology Parter dei nerazzurri.

In queste due stagioni il brand è stato integrato nelle vicende della società, fornendo una tecnologia in grado di gestire un'enorme mole di dati in grado di garantire migliori risultati non solo dentro al rettangolo verde di gioco, ma anche all'esterno.

Pirelli non sarà più il main sponsor dell'Inter

Non sarà più Pirelli il main sponsor dei nerazzurri; il nuovo sponsor dovrebbe essere annunciato a giorni.

Su questo aspetto sembrerebbe in vantaggio Socios.com, una società americana. Si tratta di una piattaforma basata sulla tecnologia blockchain, il cui scopo è quello di rendere i tifosi sempre più partecipi nelle decisioni riguardanti il proprio club, attraverso la possibilità di voto. L'Inter punterebbe a incassare una cifra che si aggira sui 25 milioni. I lombardi sarebbero la seconda società ad avere la piattaforma americana come main sponsor dopo il Valencia.