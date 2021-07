L'Inter avrebbe aperto i sondaggi con la Sampdoria per assicurarsi le prestazioni del giovane Mikkel Damsgaard. Il danese, che ha disputando anche un ottimo Europeo, sarebbe seguito in Italia anche dalla Juventus e dal Milan. Le richieste economiche per il suo cartellino sarebbero di 25-30 milioni di euro, cifra ritenuta elevata per la maggiore parte dei club calcistici dopo le difficoltà causate dalla pandemia. Addirittura, il Paris Saint Germain avrebbe mosso i primi passi qualora dovesse concludersi il trasferimento di Kylian Mbappè al Real Madrid.

La società di Zhang, invece, avrebbe parlato con i colleghi blucerchiati durante la scorsa sessione di mercato per comprendere se esistono possibilità di inserire qualche contropartita tecnica per abbassare le pretese economiche.

Le ultime dichiarazioni di Massimo Ferrero, però, non sono ottimi segnali per il club meneghino. "Avendo perso tanti soldi per la pandemia, per mettere a posto il bilancio bisogna cedere qualcuno. Ma lo farò senza incidere sulla forza della squadra. E i giovani come Damsgaard ora ce li godiamo, o li vendiamo solo per una proposta indecente". Ha dichiarato l'imprenditore romano tramite i microfoni di Secolo XIX.

L'Inter sarebbe interessata al ritorno di Coutinho

L'Inter, inoltre, sarebbe anche sulle tracce di Philippe Coutinho.

Il brasiliano non sarebbe più ritenuto centrale nel progetto di Ronald Koeman e il Barcellona potrebbe decidere di cederlo anche in prestito. L'unico nodo sarebbe rappresentato dall'ingaggio oneroso da circa 8 milioni di euro. Per questo motivo, l'ex Liverpool dovrebbe accettare una riduzione del salario se vorrà ritornare alla Pinetina.

Il classe 1992 avrebbe degli estimatori anche in Premier League, dove si evidenzia un maggior potere di acquisto.

Il club catalano, inoltre, avrebbe espresso il proprio consenso per la cessione di Miralem Pjanic che non si è mai ambientato nei meccanismi tattici di Koeman. Sul bosniaco ci sarebbe il forte interesse della Juventus dopo il ritorno di Massimiliano Allegri.

Anche Marotta avrebbe preso appunti qualora non dovesse andare a buon fine il rinnovo del contratto di Marcelo Brozovic in scadenza nel 2022. L'agente del croato dovrebbe incontrare i dirigenti dell'Inter al termine dell'Europeo, quando il calciatore ritornerà dalle vacanze per iniziare gli allenamenti con Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro avrebbe già fatto intendere di ritenere imprescindibile il centrocampista classe 1994, che dovrà fungere da perno nel collaudatissimo 3-5-2. Modulo che verrà perfezionato con l'inserimento di Hakan Calhanoglu.