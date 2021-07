Il mercato estivo riserva sempre delle grandi sorprese, ma in questa sessione potrebbero esserci delle grandi sorprese sull’asse Milano-Torino. Il mercato è una questione di opportunità, specialmente in un periodo così delicato dal punto di vista economico. La Juventus é in cerca di un nuovo centrocampista e in caso di mancato arrivo di Locatelli la società bianconera starebbe valutando il profilo di Marcelo Brozović. Il centrocampista croato che tanto piace a Simone Inzaghi, potrebbe lasciare la causa nerazzurra per presentarsi alla corte di Max Allegri, prendendo in mano le chiavi della regia.

La Juventus valuta questa opportunità, anche a causa della difficoltà nella trattativa che porta a Locatelli.

Possibile scambio tra Juve e Inter

Dopo la cessione di Hakimi, l’Inter cerca disperatamente un sostituto sulla fascia destra. Oltre al nome di Héctor Bellerín (che resta in pole), la società nerazzurra pensa a una pedina bianconera, ovvero Cuadrado. Le società potrebbero considerare lo scambio tra Brozović e Cuadrado solo in caso di difficoltà nelle trattative che portano a Locatelli e Bellerín. Nel caso in cui lo scambio si concretizzasse, la Juve dovrebbe aggiungere un conguaglio economico in favore dell’Inter, data la differenza di 20 milioni tra i due giocatori. Ad oggi sembra una possibilità remota, ma il mercato estivo riserva spesso delle sorprese.

Le alternative in casa Juve

La Juventus non vuole accontentarsi di un solo centrocampista e valuta altre opportunità nel mercato estivo. Oltre a Locatelli e Brozović, in caso di partenza di Ramsey (destinazione Premier League), la società bianconera potrebbe fiondarsi su un giovane già corteggiato. Houssem Aouar, giovane centrocampista del Lione è stato vicinissimo all’approdo a Torino nella scorsa sessione estiva di Calciomercato.

La valutazione del fantasista francese è diminuita e la Juventus potrebbe pensare di affondare il colpo. Il centrocampista ha da sempre manifestato un grande gradimento nei confronti della Juventus, che dovrebbe solamente impostare la trattativa con il Lione. Tutto dipenderà dal futuro di Aaron Ramsey, che dopo due stagioni deludenti è pronto ad abbandonare la causa bianconera, seppur tentato dalla guida di Max Allegri.

Il mercato estivo bianconero potrebbe sbloccarsi dopo la fine degli europei, con la trattativa per Locatelli e la vendita degli esuberi. Tutto ancora da definire in un mercato che sembra bloccato soprattutto in Serie A, dove si valutano le opportunità a disposizione. La Juventus aspetta e si guarda intorno, ma dopo la fine degli europei potrebbe partire ufficialmente il mercato bianconero.