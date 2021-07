L'Italia è campione d'Europa. Dopo i rigori, la squadra allenata da Roberto Mancini ha vinto la competizione di Euro 2020. Al termine dell'ultimo rigore, il vicecapitano Leonardo Bonucci si è divertito a ironizzare sui tifosi inglesi. Scendendo nel dettaglio, il difensore li ha punzecchiati sul cibo.

Partita decisa ai rigori

La Nazionale italiana dopo soli 2 minuti è finita in svantaggio per un gol di Shaw. Per tutto il primo tempo, la squadra di Mancini ha sofferto la pressione degli inglesi. Al 67' da calcio d'angolo, Leonardo Bonucci è riuscito a mettere dentro la palla del pareggio.

Dopo avere preso il pallino del gioco, l'Italia ha concluso i tempi regolamentari sull'1-1.

Dopo i tempi supplementari, l'incontro è finito ai rigori per 4-3: decisive le due parate di Gigio Donnarumma. Dopo 53 anni l'Italia è salita sul tetto d'Europa.

Il siparietto di Bonucci e Chiellini

Al termine del quinto rigore calciato da Saka la gioia dei calciatori azzurri è esplosa. Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci si sono resi protagonisti di un siparietto ai danni dei tifosi inglesi. Scendendo nel dettaglio, il vicecapitano si è avvicinato agli spalti occupati dalla tifoseria anglosassone e ha cominciato ad ironizzare sui piatti culinari. Preso dalla foga, Bonucci ha urlato: "Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta".

In conferenza stampa invece, il difensore ha utilizzato dei termini più pacati ma non è mancato lo sfottò. Il diretto interessato ha rivelato che è una gioia immensa rendere felice una nazione. Poi, ha chiosato: "Mi dispiace per gli inglesi, ma questa sera la coppa prende l'aereo e torna con noi". Bonucci ha menzionato la forza del gruppo: "Abbiamo fatto qualcosa di incredibile".

Gli scozzesi deridono l'Inghilterra

Bonucci non è stato l'unico a ironizzare sulla sconfitta dell'Inghilterra. Sui social e nelle strade, anche i tifosi scozzesi hanno esultato per la vittoria dell'Italia. Il giorno dopo la finale di Euro 2020, sul quotidiano The National - che sostiene l'indipendenza della Scozia - si legge: "It's coming Rome".

La frase è diventata virale, dopo essere stata usata dagli inglesi: i tifosi prima dell'ultimo atto chiedevano di riportare il calcio dove era nato. In replica, i tifosi azzurri hanno lanciato l'hashtag #itscomingrome per portare la coppia in patria.

Tornando all'esultanza degli scozzesi, il The National ha paragonato Roberto Mancini al primo re di Scozia "The Bruce". Un altro quotidiano il The Times invece, ha pubblicato una foto della squadra inglese mentre attende l'ultimo calcio di rigore. In basso a destra si legge: "Arrivederci". Il The Guardian invece, ha messo in prima pagina la foto di Southgate che abbraccia e consola Saka - l'ultimo rigorista per l'Inghilterra.