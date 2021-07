La Juventus dovrebbe rinforzare in vista della prossima stagione centrocampo e settore avanzato. Non è un caso che nei prossimi giorni, come confermato anche dall'amministratore delegato del Sassuolo Giovani Carnevali, ci sarà un incontro fra la società emiliana e quella bianconera per l'eventuale trasferimento di Manuel Locatelli a Torino. Sembra essere il nazionale italiano il preferito per la mediana, con il tecnico Massimiliano Allegri che gradirebbe il suo acquisto anche perché in grado di giocare in un centrocampo a due ed in uno a tre giocatori.

Il tecnico toscano però avrebbe chiesto anche l'acquisto di una quarta punta che vada ad integrarsi con i vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. A proposito della punta portoghese, secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe rimanere alla Juventus anche la prossima stagione. Proprio per questo potrebbe arrivare una punta a prezzo vantaggioso, un'alternativa ai titolari. Si è parlato di un interesse concreto per Kaio Jorge, punta brasiliana del Santos in scadenza di contratto a dicembre 2021. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Inghilterra la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Gabriel Jesus, anche con la permanenza di Cristiano Ronaldo.

Gabriel Jesus potrebbe arrivare alla Juventus

La punta brasiliana Gabriel Jesus potrebbe essere l'acquisto della Juventus per il settore avanzato. La società bianconera starebbe valutando l'arrivo del giocatore del Manchester City, anche in caso in cui Cristiano Ronaldo dovesse rimanere a Torino (come sembra dalle ultime indiscrezioni di mercato).

Difficile però pensare che possa esserci un investimento sull'acquisto del cartellino, anche perché gli inglesi valutano il brasiliano almeno 60 milioni di euro. Per questo potrebbe arrivare solo in prestito con diritto di riscatto, magari con una dilazione di pagamento nelle prossime stagioni. In questo modo l'investimento non andrebbe ad appesantire in maniera evidente il bilancio societario.

Il Manchester City potrebbe cedere Gabriel Jesus soprattutto se dovesse acquistare Harry Kane.

La situazione contrattuale dei giocatori della Juventus

La Juventus intanto nei prossimi giorni dovrà dedicarsi anche alla situazione contrattuale di alcuni giocatori bianconeri. Potrebbero rinnovare Giorgio Chiellini per una stagione mentre Cuadrado dovrebbe prolungare fino a giugno 2023. La situazione più difficile sembra essere la trattativa con Paulo Dybala, in scadenza a giugno 2022. Sia la società bianconera che il giocatore sembra vogliano proseguire insieme. Di conseguenza potrebbe arrivare un'intesa sul rinnovo di contratto dell'argentino.