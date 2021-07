58000 persone, infatti, sono andate via dopo la vittoria italiana: i tifosi inglesi non hanno ritenuto giusta la loro sconfitta. Inoltre, molti di loro hanno fischiato la nazionale italiana durante il riscaldamento e anche durante il momento dell'inno nazionale di Mameli. Una dimostrazione di poco fair-play da parte dei tifosi, ma anche da parte degli stessi giocatori inglesi che hanno tolto la medaglia d'argento ricevuta dopo la sconfitta del big-match, in quanto non hanno accettato il secondo posto. Bonucci ha dichiarato che gli Azzurri hanno deciso di considerare solo un contorno quanto gli succedeva intorno. Ha precisato che si è trattato di: "Un sogno che si avvera. Stasera siamo diventati leggenda".

