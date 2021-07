Le due squadre di Milano sono pronte per ricominciare una nuova stagione ad alti livelli per far capire a tutti che quest'anno hanno meritato d'essere l'Inter al primo posto, mentre il Milan ha chiuso al secondo posto. Le due squadre però devono fare i conti in ambito Calciomercato anche con la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio. Per questo motivo le squadre hanno "pochi" investimenti che possono fare pensando soprattutto prima a vendere i giocatori in esubero. A differenza dei cugini nerazzurri, i rossoneri hanno più libertà sul mercato riuscendo in questi giorni a chiudere grandi colpi.

Il Milan compra: è arrivato Giroud

Si sono tenute questa mattina le visite mediche per l'idoneità sportiva dell'attaccante francese Olivier Giroud che dopo la firma del contratto tornerà in vacanza fino al 26 luglio, giorno in cui si aggregherà ai suoi nuovi compagni. Intanto, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il francese sta pensando anche al nuovo numero di maglia con i rossoneri, l'attaccante sta pensando al numero 9 che però è risultato un numero sfortunato per i centravanti che hanno giocato dopo Inzaghi.

In vista della stagione 2021/2022 per completare il reparto offensivo il Milan è intenzionato a chiudere con il classe 2002 brasiliano del Santos Kaio Jorge che continua a stupire in Copa Libertadores.

Con l'acquisto del giovane attaccante si andrebbe a completare quello che è il reparto offensivo. Inoltre per questa operazione potrebbero bastare 10-15 milioni di euro.

Milan: si allontana Ziyech

Oltre i due attaccanti, la società rossonera ha anche altri obiettivi, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di trequartista. Il Milan ha da tempo nel mirino, per quella posizione, il giocatore del Chelsea Hakim Ziyech che è sul mercato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma secondo la Gazzetta dello Sport, la pista che potrebbe portare il centrocampista marocchino all'ombra della Madonnina sembra rallentata in questi giorni.

Oggi intanto si attende il ritorno di Brahim Diaz. Lo spagnolo è pronto a ricominciare la sua avventura al Milan, infatti atterrerà oggi a Milano e sempre in giornata effettuerà le visite mediche per l'idoneità sportiva.

Brahim Diaz arriverà dal Real Madrid con prestito di due anni con diritto di riscatto fissato a 22 milioni, mentre il contro riscatto è fissato a 27 milioni.

Altro arrivo in casa rossonera: oggi è anche il giorno di Fodé Ballo-Touré

Fodé Ballo-Toure sarà presto un nuovo giocatore del Milan. Il terzino sinistro, secondo la redazione di Tutto Mercato Web, è atteso in città nelle prossime ore e domani mattina dovrebbe svolgere le visite mediche. L'operazione che porterà il giocatore dal Monaco al Milan costerà 4,2 milioni di euro più ulteriori bonus.