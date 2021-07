La Juventus, nei prossimi giorni, proverà a strappare Manuel Locatelli al Sassuolo. I bianconeri e il Sassuolo si incontreranno per provare a trovare un accordo. Infatti, adesso che l'Europeo è finito, la trattativa dovrebbe entrare nel vivo. La Juventus per arrivare a Locatelli vorrebbe provare a strappare un prestito con obbligo di riscatto oppure inserire delle contropartite tecniche. Per convincere il Sassuolo ad abbassare un po' il prezzo del cash i bianconeri sarebbero pronti a proporre tre giocatori ovvero Frabotta, Fagioli e Rovella. Uno di questi tre ragazzi potrebbe essere la chiave per provare a convincere il club neroverde a sbloccare la trattativa per Locatelli.

La Juventus punta Locatelli

La Juventus, da diverse settimane, avrebbe messo nel mirino Manuel Locatelli. Il centrocampista classe '98 sarebbe il primo obiettivo dei bianconeri. Lo stesso giocatore avrebbe manifestato la sua volontà di approdare alla Juventus. Locatelli, fino a qualche ora fa, era concentrato solo sull'Europeo come ha spiegato lui stesso ai microfoni di Sky Sport: "Finora non ci ho pensato per davvero". Adesso però, la sua avventura a Euro 2020 si è conclusa con la vittoria della Coppa perciò potrà pensare al suo futuro. La Juventus e il Sassuolo presto si vedranno e le parti sperano di trovare un accordo. Il club neroverde per cedere Locatelli vorrebbe 40 milioni ma Federico Cherubini lavorerà per provare ad abbassare un po' il prezzo.

La speranza di Massimiliano Allegri è quella di poter allenare Locatelli che riterrebbe perfetto per inserirlo nel suo centrocampo con Adrien Rabiot e Rodrigo Bentancur. Questi due giocatori sono i pilastri individuati dal tecnico livornese per fondare le basi della sua nuova Juventus.

La Juventus tornerà alla Continassa

Da domani, mercoledì 14 luglio, la Juventus tornerà alla Continassa per riprendere la preparazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Massimiliano Allegri non avrà ancora a disposizione i nazionali che torneranno tra qualche settimana. Il tecnico livornese aspetta anche buone notizie dal mercato e il suo auspicio è che oltre a Chiellini, Bonucci, Chiesa e Bernardeschi al JTC possa arrivare anche Locatelli. Nel frattempo Allegri lavorerà con i calciatori che non sono stati impegnati agli europei o in Copa America e in modo particolare è attesissimo il ritorno di Paulo Dybala.

Oltre all'argentino alla Continassa ci saranno anche Arthur e McKennie. Mentre gli altri giocatori rientreranno dai prestiti e i destini di Perin, Rugani, De Sciglio e Luca Pellegrini sono ancora tutti da scrivere. Quest'ultimo, però, è già alla Continassa poiché la sua intenzione è quella di convincere Allegri a dargli una chance come vice Alex Sandro.