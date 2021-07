L'Inter potrebbe rivoluzionare le fasce nell'attuale sessione di Calciomercato visto l'addio sempre più imminente di Achraf Hakimi, che sarà ceduto al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro, e quello di Ashley Young, andato in scadenza di contratto. Sulla fascia sinistra potrebbero esserci diversi avvicendamenti visto che, oltre all'inglese, potrebbe salutare anche Ivan Perisic, per non perderlo a parametro zero l'anno prossimo avendo il contratto in scadenza a giugno 2022. In quel caso servirebbe inevitabilmente un rinforzo sull'out mancino e per questo motivo l'obiettivo numero uno potrebbe diventare Filip Kostic, pronto a lasciare l'Eintracht Francoforte.

Kostic piacerebbe all'Inter

L'Inter potrebbe rinforzare la fascia sinistra in questa sessione estiva di calciomercato, visto l'addio di Ashley Young e quello probabile di Ivan Perisic. Il giocatore finito nel mirino dei nerazzurri sarebbe Filip Kostic, che vorrebbe lasciare l'Eintracht Francoforte. L'esterno serbo ritiene finito il proprio ciclo nel club tedesco e vorrebbe giocare in un campionato diverso, possibilmente in una società che possa garantirgli la partecipazione alla Champions League con una certa regolarità, oltre alla titolarità nel ruolo. E il club meneghino sembra essere l'ideale per queste esigenze tra quelli che si sono interessati a lui, visto che si è parlato anche della Roma in queste ore.

Kostic rappresenterebbe un rinforzo notevole e potrebbe attutire l'amarezza per l'addio di Achraf Hakimi, anche per i numeri che porterebbe in dote. L'esterno serbo, infatti, ha messo a segno quattro reti e collezionato ben 14 assist in 30 partite giocate in Bundesliga e anche il contratto in scadenza a giugno 2023 suggerirebbe al club di cederlo per non essere a un anno dalla scadenza nella prossima annata.

Le possibili cifre dell'affare

Inter e Eintracht Francoforte potrebbero sedersi al tavolo delle trattative nelle prossime settimane per discutere del futuro di Filip Kostic. I nerazzurri vogliono prima definire la cessione di Achraf Hakimi per avere il quadro ben delineato dal punto di vista economico. Con il giocatore pronto a spingere per la cessione, comunque, difficilmente il club tedesco potrà chiedere più di 25 milioni di euro ma occhio anche all'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare che possa alzare la valutazione anche a 30 milioni.

Il nome giusto potrebbe essere quello di Valentino Lazaro, che è tornato alla base dopo il prestito al Borussia Moenchengladbach, ma che ha sempre molti estimatori in Bundesliga. L'austriaco è valutato intorno ai 10 milioni di euro e per questo con un conguaglio di 20 milioni non è escluso che possa arrivare la fumata bianca.