Gianluigi Donnarumma è stato premiato come miglior giocatore di UEFA Euro 2020 . Soprattutto grazie alla sua ultima parata, l'Italia ha potuto vincere gli europei contro l'Inghilterra: l'ultima vittoria da parte degli Azzurri risaliva a 53 anni fa. In molti sui social si sono mostrati stupiti delle mancata esultanza da parte del portiere italiano che in un'intervista ha dichiarato di non aver capito di aver vinto.

