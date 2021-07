L'anno scorso il giocatore più chiacchierato sul mercato in casa Inter è stato sicuramente Lautaro Martinez. L'attaccante argentino era finito nel mirino del Barcellona che, però, non ha avuto la forza economica per convincere la società nerazzurra a privarsene, tanto che inizialmente si pensava che i blaugrana potessero pagare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. In questa sessione i nerazzurri non hanno intenzione di privarsi dell'argentino, avendo già ceduto Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per 71 milioni di euro, bonus compresi, ma si vuole riuscire a trovare l'intesa per il rinnovo di contratto.

Le richieste di Lautaro Martinez

L'Inter vuole blindare Lautaro Martinez e per farlo serve il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2023. La trattativa sembrava praticamente definita qualche mese fa ma con il cambio di procuratore le cose si sono leggermente complicate. Si deve rifare tutto da capo ma la volontà del Toro sembrerebbe essere quella di restare in nerazzurro e per questo c'è ottimismo per arrivare alla fumata bianca nelle prossime settimane.

Il club nerazzurro sta cercando di tagliare i costi anche dal punto di vista degli ingaggi ma per l'attaccante argentino sarà fatta chiaramente una delle poche eccezioni alla regola. Anche perché il classe 1997 ha dimostrato una crescita esponenziale nell'ultima annata mettendo a segno diciassette reti e collezionando sei assist in trentotto partite di campionato, a fronte di tre gol messi a segno in Coppa America.

Il giocatore ha vinto anche con la propria Nazionale e, dunque, il suo status è vicino a quello di top player. Alla luce di ciò, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, una delle richieste avanzate dal "Toro" sarebbe un contratto da "top player", magari superiore ai 5 milioni di euro, bonus compresi, offerti dalla società nerazzurra fino ad ora.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'altra richiesta avanzata da Lautaro Martinez all'Inter, oltre a un premio e un riconoscimento per la sua crescita esponenziale, è un progetto chiaro e competitivo, sia in Italia che in Europa, come affermato anche dal suo agente, Alejandro Camano.

Altre sirene dalla Spagna

Sempre dalla Spagna provengono sirene di mercato per Lautaro Martinez.

Se l'anno scorso era stato il Barcellona a fare un tentativo per il "Toro", questa estate è il turno dell'Atletico Madrid, con il "Cholo" Simeone che spingerebbe per il suo acquisto.

L'Inter non sente ragioni e, pur non considerando l'attaccante incedibile vista la situazione economica attuale, si siederà a trattare solo per offerte superiori ai 70-80 milioni di euro. In caso contrario, il giocatore resterà a Milano in attesa della fumata bianca per il rinnovo del contratto.