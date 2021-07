I giocatori dell'Inter hanno conquistato il mondo in questi mesi. Dopo aver vinto lo scudetto con la maglia nerazzurra, anche con le rispettive nazionali alcuni hanno replicato trionfando in Europa e in Sud America. Con la maglia dell'Italia hanno vinto l'Europeo Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, mentre con quella dell'Argentina ha vinto la Coppa America Lautaro Martinez. Inevitabile, dunque, che alcuni di loro finissero al centro dei rumors di mercato. E chi c'è da mesi al centro di questi rumors è il Toro, che già l'anno scorso piaceva molto al Barcellona che, prima della pandemia, sembrava perfino pronto a pagare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro.

Il tentativo dell'Atletico Madrid

Sempre in Spagna ci sono altri estimatori di Lautaro Martinez. Nelle ultime settimane, infatti, il club che avrebbe mostrato maggiore interesse per il Toro è l'Atletico Madrid. Il tecnico dei Colchoneros, Diego Pablo Simeone, è un grande estimatore dell'attaccante argentino e avrebbe individuato in lui il rinforzo ideale per il reparto avanzato per alternarlo o affiancarlo a Luis Suarez. La proprietà vorrebbe fare anche un regalo al proprio allenatore dopo lo scudetto conquistato nell'ultima annata ai danni di Real Madrid e Barcellona.

Lautaro Martinez nell'ultima stagione, inoltre, ha mostrato di essere cresciuto sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista caratteriale.

Basti pensare che ha giocato tutte le trentotto partite di campionato, anche se in qualche circostanza è partito dalla panchina, mettendo a segno diciassette reti e collezionato dieci assist. Gli spagnoli avrebbero già fatto un primo tentativo e, stando a quanto riportato da Tuttosport, avrebbero messo sul piatto 40 milioni di euro per il suo cartellino.

L'Inter, però, ha subito rispedito al mittente la proposta non avendo intenzione di privarsi del classe 1997.

L'intenzione dell'Inter

L'Inter vorrebbe blindare Lautaro Martinez e per questo motivo avrebbe avviato le contrattazioni con il suo agente, Alejandro Camano, per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2023 almeno di una stagione, fino a giugno 2024.

L'idea dei nerazzurri sarebbe quella di aumentare l'ingaggio dai 2 milioni attuali ai quasi 5 milioni di euro che andrebbe a percepire dopo il rinnovo, ma la richiesta del suo entourage è di 5,5 milioni di euro netti a stagione. Il Toro, dunque, dovrebbe restare a Milano nella prossima annata, a meno che l'Atletico Madrid, o un altro top club europeo, possa mettere sul piatto una cifra che sfiori i 90 milioni di euro, ben lontana dai 40 milioni messi sul piatto dai Colchoneros e ritenuti insufficienti dal club meneghino.