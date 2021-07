Le competizioni delle nazionali sono giunte al termine la scorsa settimana. Ora tutti i giocatori, dopo un periodo di vacanza, torneranno nei loro rispettivi club per riprendere gli allenamenti in vista della prossima stagione. L'Inter attende Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, freschi vincitori dell'Europeo con l'Italia, ma anche Lautaro Martinez, che ha alzato al cielo la Copa America vinta con la sua Argentina. Martinez è stato ad un passo dal rinnovo con i nerazzurri negli scorsi mesi, ma poi le controparti sembrano essersi allontanate anche per una questione economica.

Proprio su di lui l'Inter, oggi, starebbe giocando una partita fondamentale.

I nazionali italiani rientreranno all'ultimo ad Appiano Gentile e dovranno integrarsi con la nuova squadra di Simone Inzaghi. Loro tre hanno destini differenti: il difensore azzurro è l'unico ad aver rinnovato con la società meneghina. Per il centrocampista sardo, invece, il progetto c'è ma resta ancora sullo sfondo. Chi invece è ancora al bivio è il Toro.

Lautaro Martinez, oggi, vale di più

Il Toro è stato uno dei protagonisti della passata stagione con l'Inter. Ha vinto lo scudetto dopo 10 anni di astinenza, si è fatto valere anche nel mese di giugno e luglio segnando con l'Argentina e alzando al cielo il secondo trofeo della stagione.

Ora il suo valore di mercato non può rimanere invariato. L'attaccante argentino percepisce, oggi, uno stipendio di 1,5 milioni a stagione fino al 30 giugno 2023 con una clausola rescissoria di 111 milioni di euro che la società vorrebbe eliminare in un probabile rinnovo.

Lautaro rinnovo o addio?

Ad inizio anno si erano già mosse le acque.

Il Toro aveva deciso di cambiare agente e di passare al procuratore di Achraf Hakimi, che ha già salutato la compagnia nerazzurra approdando al PSG. Allora la richiesta era stata di 4,5 milioni a stagione con estensione del contratto fino al 2024. Ora Camano avrebbe aumentato le pretese, richiedendo 5,5, milioni a stagione per il suo giocatore.

L'Inter valuta, ma le pretendenti non sarebbero andate via. Su Lautaro Martinez ci sarebbero i soliti club spagnoli che non gli avrebbero tolto gli occhi di dosso nemmeno per un istante. Atletico Madrid e Real Madrid sarebbero sempre alla finestra e senza dimenticare il Barcellona che, negli anni, ha cercato più volte di strappare il giocatore dalle mani di Marotta e Ausilio. Purtroppo la crisi finanziaria a causa del covi ha cambiato i piani di ogni società. Oggi sembra difficile per chiunque affrontare una simile spesa per un singolo giocatore. Toccherà comunque all'Inter capire fin dove spingersi con lui. Si parla di rinnovo ma anche di mercato. Il tempo saprà darci la risposta più giusta.