Uno degli obiettivi dell'Inter in questa sessione estiva di Calciomercato sarà quella di rinforzare gli esterni. I nerazzurri hanno ceduto Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per 71 milioni di euro, bonus compresi, per sistemare i conti e per questo motivo la priorità andrà a un esterno destro ma anche sulla sinistra potrebbe essere fatto qualcosa, soprattutto qualora dovesse essere ceduto Ivan Perisic, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e per questo motivo c'è il rischio di perderlo poi a parametro zero l'anno prossimo. I due nomi caldi in ottica nerazzurra sarebbero quelli di Hector Bellerin e Alex Telles.

L'Inter pensa a Bellerin e Telles

L'Inter avrebbe individuato i due obiettivi principali per rinforzare gli esterni in vista della prossima stagione. Il nome caldo è in particolar modo quello di Hector Bellerin. Lo spagnolo è accostato ai nerazzurri da diverse settimane e in questi ultimi giorni sembrano esserci state novità importanti, visto che il giocatore avrebbe espresso il proprio gradimento per il trasferimento, tanto da spingere in prima persona per l'approdo all'ombra del Duomo. Una volontà forte, che starebbe facendo tentennare anche l'Arsenal, che era restìa dal cedere il calciatore in prestito con diritto di riscatto, mentre adesso i Gunners sembrano pronti a trattare con questa formula, magari inserendo l'obbligo di riscatto allo scattare di determinate condizioni.

Stessa formula con il quale l'Inter sta trattando l'acquisto di Alex Telles. Il brasiliano non ha convinto il Manchester United e per questo motivo i Red Devils, a distanza di un anno dal suo acquisto dal Porto per 15 milioni di euro, hanno aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto. Quello di Telles sarebbe un ritorno nella Milano nerazzurra, avendo militato all'Inter già nella stagione 2015-2016, fortemente voluto da Roberto Mancini.

Il club meneghino, poi, non lo acquistò a titolo definitivo dal Galatasaray a causa dei vincoli del fair play finanziario.

La possibile formazione con i due esterni

L'Inter potrebbe rivoluzionare gli esterni rispetto all'anno scorso, quando c'erano Achraf Hakimi, ceduto al Paris Saint Germain, e Ivan Perisic, anche lui al passo d'addio.

Sulla destra si potrebbero giocare una maglia da titolare Hector Bellerin e Matteo Darmian, mentre a sinistra il duello riguarderebbe Alex Telles e Federico Dimarco. Ci sarà spazio per tutti visto che i nerazzurri saranno impegnati sia in campionato, dove bisognerà difendere lo scudetto conquistato l'anno scorso, che in Champions League, dove l'obiettivo sarà almeno passare la fase a gironi. Compito non semplice per il nuovo allenatore, Simone Inzaghi, che avrà l'obiettivo di non far rimpiangere Antonio Conte.