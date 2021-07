Da ricordare è in particolare la stagione 2017/2018 , in cui Dybala segnò ben 22 gol in Serie A . Dunque Allegri escluderebbe la cessione di Dybala, vedendolo come fulcro centrale della Juventus del presente e del futuro.

La società è spesso apparsa non troppo esplicita sulla situazione di Paulo Dybala [VIDEO] , tanto da non escludere una possibile partenza. Nella scorsa stagione il numero 10 ha trascorso vari mesi ai box, a causa di infortuni che lo hanno tormentato. In tutto ciò, alcuni mesi fa, la Juventus sembrava aver messo la Joya sulla lista dei possibili partenti, escludendo ogni discorso riguardante il rinnovo contrattuale.

