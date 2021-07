Uno dei giocatori che ha stupito il nuovo allenatore dell'Inter Simone Inzaghi durante questo ritiro estivo è stato sicuramente il giovane attaccante Martin Satriano. Il giocatore è stato aggregato alla prima squadra anche per le tante assenze legate agli impegni dei Nazionali a Euro 2020 e in Coppa America. Durante le amichevoli il classe 2001 è stato bravo a mettersi in luce segnando a raffica e confermando quanto di buono si diceva sul suo conto già l'anno scorso. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e avrebbero attirato l'attenzione di alcuni club, in particolar modo francesi.

Monaco e Nizza sarebbero su Satriano

Il nome di Martin Satriano è finito al centro dei rumor di mercato in questi ultimi due giorni. Il giocatore piacerebbe in particolar modo in Francia, dove il Monaco e il Nizza secondo indiscrezioni di mercato avrebbero già chiesto informazioni sul suo conto. I monegaschi sono sempre alla ricerca di giovani talenti, come dimostra anche l'acquisto di Pietro Pellegri di qualche anno fa dal Genoa. Anche in Serie B ci sarebbero alcune società interessate, su tutte il Monza, che con il club meneghino ha ottimi rapporti.

D'altronde in questo precampionato l'attaccante uruguaiano è apparso già molto in forma e ha sorpreso anche il nuovo allenatore, Simone Inzaghi.

Anche il 25 luglio ha messo a segno una doppietta nel netto 8-0 che la squadra nerazzurra ha ottenuto nell'amichevole contro la Pergolettese. La società nerazzurra ha fatto comunque un investimento importante per acquistarlo un anno e mezzo fa, portandolo in Italia a gennaio 2020 versando nelle casse del Nacional oltre 2 milioni di euro.

Il club meneghino non vorrebbe privarsene e per questo sarebbe indeciso se lasciarlo andare almeno in prestito o se tenerlo in rosa come quarta/quinta punta dietro al duo titolare, Lautaro Martinez-Romelu Lukaku.

La volontà dell'Inter

L'Inter sta ragionando sul da farsi per trovare la soluzione ideale per il futuro di Martin Satriano.

Come riportano i rumor di mercato, la società nerazzurra vorrebbe privarsene al massimo in prestito secco per permettergli di giocare con maggiore continuità. Difficile che Monaco e Nizza accettino questa formula, dato che in quel caso si troverebbero a fare da trampolino di lancio per un giocatore che non è di loro proprietà. I nerazzurri, comunque, in caso di offerte fuori mercato non chiudono le porte e nel caso del bomber classe 2001 queste offerte dovrebbero essere superiori ai 10 milioni di euro. Al momento, però, non ci sono indizi in questa direzione, con i nerazzurri che decideranno se tenerlo in rosa o se cederlo con la formula del prestito secco.