Nato il 20 febbraio 2001 a Montevideo in Uruguay, Martín Adrián Satriano Costa è stato acquistato dall'Inter nel gennaio del 2020, quando la società nerazzurra versò nelle casse del Club Nacional ben 2.4 milioni di euro e arrivando in Italia con il soprannome di "nuovo Suarez".

Satriano, un bomber della Primavera

Dopo l'acquisto da parte dell'Inter, il giovane giocatore ha finito per giocare il campionato con la Primavera nerazzurra riuscendo a collezionare ben 13 goal e 8 assist in 31 presenze pari a 2316 minuti complessivi giocati, con una media di un gol ogni 178 minuti.

Inoltre nella Coppa Primavera, ha collezionato in quell'anno 2 presenze, con 2 goal e 1 assist.

Numeri molto buoni considerando la sua giovane età e la sua buon condotta in campo con soli 4 cartellini gialli ricevuti. Dopo la stagione in Primavera molti club hanno incominciato a osservarlo, rendendo così Satriano il giocatore più costoso del campionato Primavera.

La star del ritiro si chiama Satriano

Il giovane attaccante uruguaiano è finito sotto i riflettori di tutte le testate giornalistiche in seguito alla sua prestazione strepitosa in amichevole contro il Lugano, nella quale Satriano è riuscito a siglare una rete. Inzaghi lo ha definito come un giovane che vuole imparare tanto, ed è proprio ciò che sta facendo e lo ha fatto notare a tutti nell'amichevole di sabato scorso.

Proprio il nuovo mister nerazzurro è pronto a puntare sul giovane attaccante.

Intanto ai microfoni di Sky, il coordinatore delle squadre giovanili del Club Nacional, Sebastian Taramasco, ha elogiato l'attaccante con le seguenti parole: "Martin Satriano è il migliore talento della sua generazione, ha davvero un grande potenziale".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ora l'Inter sta cercando di capire cosa fare con il talento uruguaiano, con l'idea sempre più probabile di un prestito "per farsi le ossa". Ma Satriano vuole dimostrare a tutti che merita di rimanere all'Inter e di guadagnarsi un posto difficilissimo con attaccanti del calibro di Lukaku, Lautaro, Sanchez e Pinamonti. Il giovane uruguaiano sa che è difficile, ma sa bene che solo con il lavoro si può ottenere qualcosa, infatti anche prima di firmare con la società nerazzurra, si ripeteva: "Lavoro ogni giorno per riuscire ad arrivare a giocare in Europa" .

Intanto arrivano offerte per Satriano

Sono arrivate numerose offerte nelle ultime ore per Martin Satriano, con l'Inter che vuole mandarlo in prestito in qualche squadra, in modo che il giocatore possa giocare e crescere sia mentalmente che tecnicamente. Tra i club che si sono fatti avanti per la richiesta di un prestito ci sono il Rayo Vallecano, l'Ascoli e il Cagliari.