Caccia aperta al trequartista. Sarebbe questo uno dei diktat di mercato in casa Milan. I rossoneri, dopo il divorzio da Hakan Calhanolgu (accasatosi all'Inter a parametro zero) si sono coperti con il ritorno di Brahim Diaz dal Real Madrid. Nonostante ciò, i dirigenti meneghini starebbero continuando a guardarsi intorno, alla ricerca di un altro calciatore da piazzare proprio lì, sulla trequarti, nel 4-2-3-1 sul quale l'allenatore Stefano Pioli sta lavorando per la stagione 2021-2022.

Sarebbero diversi i nomi sul tavolo di Maldini e Massara: dall'atalantino Ilicic a Vlasic del Cska Mosca, passando per Isco del Real Madrid, Ziyech del Chelsea, James Rodriguez dell'Everton, fino all'ex interista Coutinho, attualmente in forze al Barcellona.

Da questo lungo elenco, negli ultimi giorni sarebbe spuntato un nuovo profilo che si starebbe facendo largo nei pensieri della società milanese, diventando sempre di più una sorta di "allettante tentazione" per il Diavolo rossonero.

Julian Brandt, trequartista tedesco del Borussia Dortmund, starebbe guadagnando posizioni nelle preferenze del Milan. Il centrocampista 25enne tatticamente sarebbe adatto al sistema di gioco di Pioli (può piazzarsi sulla trequarti ma all'occorrenza può fungere anche da esterno alto di sinistra) e sotto il profilo economico l'eventuale trattativa con la società tedesca non sarebbe eccessivamente onerosa.

Milan sulle tracce di Julian Brandt

Brandt è reduce da una stagione poco esaltante a Dortmund: il nazionale tedesco sia con l'allenatore Favre che con il subentrato Terzic non ha trovato ampio spazio nella formazione titolare.

Basti pensare che è partito dal primo minuto in Bundesliga in 17 occasioni, mentre in Champions League ha messo insieme appena due presenze. Sul suo futuro ora pesa il cambio della guida tecnica in casa Borussia: il club tedesco, infatti, ha affidato la panchina a Marco Rose, e il trequartista di Brema vorrebbe capire se farà o meno parte dei progetti del nuovo allenatore prima di prendere una decisione sul prosieguo della sua carriera.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Qualora da Rose non dovesse ricevere garanzie necessarie su un suo impiego costante in prima squadra, Brandt sarebbe lieto di accettare la corte del Diavolo rossonero. Il Milan, a sua volta, sarebbe convinto che il ragazzo non abbia ancora espresso tutto il suo talento e che possa dare molto di più rispetto a quanto fatto vedere finora.

La Lazio avrebbe provato ad anticipare la concorrenza, proponendo al Borussia Dortmund un prestito oneroso con diritto di riscatto. Una soluzione, questa, che non sarebbe piaciuta al club del presidente Rauball e neanche al calciatore.

Il Milan, se decidesse di fare un tentativo per Brandt, proporrebbe la stessa formula: prestito oneroso da circa 5 milioni di euro, e diritto di riscatto intorno ai 22 milioni. A differenza della Lazio, però, la società lombarda potrebbe puntare sulla prospettiva di permettere al centrocampista tedesco di giocare in Champions League. Insomma, la "tentazione" ci sarebbe, resta da capire se per Maldini e Massara ci sarà anche l'opportunità di mercato per renderla concreta.